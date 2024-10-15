https://ria.ru/20241015/chernyshenko-1978232217.html

Чернышенко назвал число заявок, поданных на премию "За верность науке"

Чернышенко назвал число заявок, поданных на премию "За верность науке" - РИА Новости, 15.10.2024

Чернышенко назвал число заявок, поданных на премию "За верность науке"

На премию "За верность науке" подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России, это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T21:46

2024-10-15T21:46

2024-10-15T21:46

наука

россия

дмитрий чернышенко

валерий фальков

газпром

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На премию "За верность науке" подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России, это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году на премию подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России - почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Самой популярной стала номинация "Наука - детям", - сказал зампред правительства, слова которого приводит пресс-служба. Чернышенко отметил, что появление новых номинаций в рамках премии - важная тенденция, чем будет интересоваться молодое поколение. Какие знания и навыки у них сформируются, зависит развитие России и общее будущее ее граждан. Лауреаты премии получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов, экскурсию на одном из высокотехнологичных объектов ПАО "Газпром", экскурсию на авиастроительное предприятие с предоставлением возможности испытать свои силы на пилотно-тренажерном комплексе MC-21. "Такая широкая палитра интересов заявителей говорит о большом внимании к деятельности ученых и исследователей в совершенно разных отраслях и сферах. Благодаря вашей работе, дорогие участники, число интересующихся российской наукой растет, особенно среди подрастающего поколения, и это особенно ценно", - отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Поступившие заявки оценивали журналисты, широко освещающие научную тематику, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов. Лауреатов и дипломантов определит Оргкомитет премии.

https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968969509.html

https://ria.ru/20240920/chernyshenko-1973847583.html

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россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, газпром