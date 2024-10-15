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Чернышенко назвал число заявок, поданных на премию "За верность науке" - РИА Новости, 15.10.2024
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Наука
 
21:46 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/chernyshenko-1978232217.html
Чернышенко назвал число заявок, поданных на премию "За верность науке"
Чернышенко назвал число заявок, поданных на премию "За верность науке" - РИА Новости, 15.10.2024
Чернышенко назвал число заявок, поданных на премию "За верность науке"
На премию "За верность науке" подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России, это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:46
2024-10-15T21:46
наука
россия
дмитрий чернышенко
валерий фальков
газпром
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На премию "За верность науке" подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России, это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году на премию подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России - почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Самой популярной стала номинация "Наука - детям", - сказал зампред правительства, слова которого приводит пресс-служба. Чернышенко отметил, что появление новых номинаций в рамках премии - важная тенденция, чем будет интересоваться молодое поколение. Какие знания и навыки у них сформируются, зависит развитие России и общее будущее ее граждан. Лауреаты премии получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов, экскурсию на одном из высокотехнологичных объектов ПАО "Газпром", экскурсию на авиастроительное предприятие с предоставлением возможности испытать свои силы на пилотно-тренажерном комплексе MC-21. "Такая широкая палитра интересов заявителей говорит о большом внимании к деятельности ученых и исследователей в совершенно разных отраслях и сферах. Благодаря вашей работе, дорогие участники, число интересующихся российской наукой растет, особенно среди подрастающего поколения, и это особенно ценно", - отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Поступившие заявки оценивали журналисты, широко освещающие научную тематику, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов. Лауреатов и дипломантов определит Оргкомитет премии.
https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968969509.html
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россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, газпром
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Газпром
Чернышенко назвал число заявок, поданных на премию "За верность науке"

Чернышенко: на премию "За верность науке" подано более 1,8 тысячи заявок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. На премию "За верность науке" подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России, это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году на премию подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России - почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Самой популярной стала номинация "Наука - детям", - сказал зампред правительства, слова которого приводит пресс-служба.
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Чернышенко отметил, что появление новых номинаций в рамках премии - важная тенденция, чем будет интересоваться молодое поколение. Какие знания и навыки у них сформируются, зависит развитие России и общее будущее ее граждан.
Лауреаты премии получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов, экскурсию на одном из высокотехнологичных объектов ПАО "Газпром", экскурсию на авиастроительное предприятие с предоставлением возможности испытать свои силы на пилотно-тренажерном комплексе MC-21.
"Такая широкая палитра интересов заявителей говорит о большом внимании к деятельности ученых и исследователей в совершенно разных отраслях и сферах. Благодаря вашей работе, дорогие участники, число интересующихся российской наукой растет, особенно среди подрастающего поколения, и это особенно ценно", - отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Поступившие заявки оценивали журналисты, широко освещающие научную тематику, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов.
Лауреатов и дипломантов определит Оргкомитет премии.
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НаукаРоссияДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковГазпром
 
 
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