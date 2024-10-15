Рейтинг@Mail.ru
Британия осудила китайские учения у берегов Тайваня - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 15.10.2024 (обновлено: 01:51 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/britaniya-1978051008.html
Британия осудила китайские учения у берегов Тайваня
Британия осудила китайские учения у берегов Тайваня - РИА Новости, 15.10.2024
Британия осудила китайские учения у берегов Тайваня
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня усиливают напряженность в регионе, следует... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T01:26
2024-10-15T01:51
в мире
тайвань
китай
великобритания
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770358724_1008:267:3071:1428_1920x0_80_0_0_ce925618a7c5c52829b8e5ad205ba139.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня усиливают напряженность в регионе, следует из заявления МИД. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Позже Ли Си уточнил, что учения успешно завершены. "Мы обеспокоены военными учениями Китая вокруг Тайваня, которые усиливают напряженность и создают риск опасной эскалации в Тайваньском проливе... Мы призываем к сдержанности и недопущению любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность", - говорится в заявлении МИД Великобритании. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html
https://ria.ru/20241014/tayvan-1977880187.html
тайвань
китай
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770358724_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9ea0880352284466986d9d07323b1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, великобритания, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Великобритания, Народно-освободительная армия Китая
Британия осудила китайские учения у берегов Тайваня

МИД Британии: учения НОАК у Тайвания создают риск эскалации конфликта

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня усиливают напряженность в регионе, следует из заявления МИД.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Позже Ли Си уточнил, что учения успешно завершены.
Военные учения армии КНР у Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня
Вчера, 09:10
"Мы обеспокоены военными учениями Китая вокруг Тайваня, которые усиливают напряженность и создают риск опасной эскалации в Тайваньском проливе... Мы призываем к сдержанности и недопущению любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность", - говорится в заявлении МИД Великобритании.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Cхематическая карта района китайских учений Совместный острый меч — 2024Б вокруг Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
США отреагировали на военные учения Китая вокруг Тайваня
Вчера, 06:49
 
В миреТайваньКитайВеликобританияНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала