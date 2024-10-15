https://ria.ru/20241015/britaniya-1978051008.html

Британия осудила китайские учения у берегов Тайваня

Британия осудила китайские учения у берегов Тайваня - РИА Новости, 15.10.2024

Британия осудила китайские учения у берегов Тайваня

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня усиливают напряженность в регионе, следует... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T01:26

2024-10-15T01:26

2024-10-15T01:51

в мире

тайвань

китай

великобритания

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня усиливают напряженность в регионе, следует из заявления МИД. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Позже Ли Си уточнил, что учения успешно завершены. "Мы обеспокоены военными учениями Китая вокруг Тайваня, которые усиливают напряженность и создают риск опасной эскалации в Тайваньском проливе... Мы призываем к сдержанности и недопущению любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность", - говорится в заявлении МИД Великобритании. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html

https://ria.ru/20241014/tayvan-1977880187.html

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в мире, тайвань, китай, великобритания, народно-освободительная армия китая