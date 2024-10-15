https://ria.ru/20241015/bolgariya-1978120921.html
В столице Болгарии осквернили памятник на братской могиле советских воинов
В столице Болгарии осквернили памятник на братской могиле советских воинов - РИА Новости, 15.10.2024
В столице Болгарии осквернили памятник на братской могиле советских воинов
Вандалы осквернили памятник на братской могиле советских воинов в болгарской столице Софии, сообщает официальный орган Болгарской социалистической партии (БСП)... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:40
2024-10-15T13:40
2024-10-15T13:40
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник на братской могиле советских воинов в болгарской столице Софии, сообщает официальный орган Болгарской социалистической партии (БСП) газета "Дума". Неизвестные изрисовали краской стелу в столичном квартале Лозенец. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, отколота голова. "Мы подобрали отколотую часть композиции - голову ребенка. Мы требуем, чтобы памятник был очищен и отреставрирован. Мы требуем, чтобы вандалы были найдены и наказаны по всей строгости закона за содеянное", - заявил лидер столичных социалистов Иван Таков. Газета отмечает, что это не первый инцидент в связи с памятником. После атаки вандалов в 2014 году районные социалисты настаивали, чтобы вокруг мемориала было установлено освещение и круглосуточное видеонаблюдение. Однако этого не произошло. В 2020 году глава района Лозенец потребовал убрать мемориал и перенести его в Музей социалистического искусства. Социалисты в Софии решительно выступили против этой идеи.
https://ria.ru/20240325/sofiya-1935618574.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, софия (город), болгария
В мире, София (город), Болгария
В столице Болгарии осквернили памятник на братской могиле советских воинов
Вандалы осквернили памятник на братской могиле советских воинов в Софии
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Вандалы осквернили памятник на братской могиле советских воинов в болгарской столице Софии, сообщает официальный орган Болгарской социалистической партии (БСП) газета "Дума
".
Неизвестные изрисовали краской стелу в столичном квартале Лозенец. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, отколота голова.
"Мы подобрали отколотую часть композиции - голову ребенка. Мы требуем, чтобы памятник был очищен и отреставрирован. Мы требуем, чтобы вандалы были найдены и наказаны по всей строгости закона за содеянное", - заявил лидер столичных социалистов Иван Таков.
Газета отмечает, что это не первый инцидент в связи с памятником. После атаки вандалов в 2014 году районные социалисты настаивали, чтобы вокруг мемориала было установлено освещение и круглосуточное видеонаблюдение. Однако этого не произошло.
В 2020 году глава района Лозенец потребовал убрать мемориал и перенести его в Музей социалистического искусства. Социалисты в Софии решительно выступили против этой идеи.