https://ria.ru/20241015/bolgariya-1978120921.html

В столице Болгарии осквернили памятник на братской могиле советских воинов

В столице Болгарии осквернили памятник на братской могиле советских воинов - РИА Новости, 15.10.2024

В столице Болгарии осквернили памятник на братской могиле советских воинов

Вандалы осквернили памятник на братской могиле советских воинов в болгарской столице Софии, сообщает официальный орган Болгарской социалистической партии (БСП)... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:40

2024-10-15T13:40

2024-10-15T13:40

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник на братской могиле советских воинов в болгарской столице Софии, сообщает официальный орган Болгарской социалистической партии (БСП) газета "Дума". Неизвестные изрисовали краской стелу в столичном квартале Лозенец. У фигуры ребенка, составлявшей часть скульптурной композиции, отколота голова. "Мы подобрали отколотую часть композиции - голову ребенка. Мы требуем, чтобы памятник был очищен и отреставрирован. Мы требуем, чтобы вандалы были найдены и наказаны по всей строгости закона за содеянное", - заявил лидер столичных социалистов Иван Таков. Газета отмечает, что это не первый инцидент в связи с памятником. После атаки вандалов в 2014 году районные социалисты настаивали, чтобы вокруг мемориала было установлено освещение и круглосуточное видеонаблюдение. Однако этого не произошло. В 2020 году глава района Лозенец потребовал убрать мемориал и перенести его в Музей социалистического искусства. Социалисты в Софии решительно выступили против этой идеи.

https://ria.ru/20240325/sofiya-1935618574.html

https://ria.ru/20240304/pamyatnik-1930908541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, софия (город), болгария