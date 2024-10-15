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Расследование дела Блиновского приостановили из-за службы в зоне СВО - РИА Новости, 15.10.2024
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06:01 15.10.2024 (обновлено: 10:33 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/blinovskiy-1978060865.html
Расследование дела Блиновского приостановили из-за службы в зоне СВО
Расследование дела Блиновского приостановили из-за службы в зоне СВО - РИА Новости, 15.10.2024
Расследование дела Блиновского приостановили из-за службы в зоне СВО
Расследование уголовного дела в отношении супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея приостановлено из-за его службы в зоне СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T06:01
2024-10-15T10:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея приостановлено из-за его службы в зоне СВО, сообщил РИА Новости информированный источник. "Расследование приостановлено в связи с его службой", — сказал собеседник агентства. Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Алексея следствие считает пособником преступлений жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский ранее был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. Савеловский суд Москвы уже рассматривает дело "королевы марафонов" по существу. Дело Блиновского выделено в отдельное производство.
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происшествия, москва, елена блиновская
Происшествия, Москва, Елена Блиновская
Расследование дела Блиновского приостановили из-за службы в зоне СВО

Источник сообщил о приостановке дела Блиновского в связи со службой в зоне СВО

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея приостановлено из-за его службы в зоне СВО, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Расследование приостановлено в связи с его службой", — сказал собеседник агентства.
Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Алексея следствие считает пособником преступлений жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский ранее был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
Савеловский суд Москвы уже рассматривает дело "королевы марафонов" по существу. Дело Блиновского выделено в отдельное производство.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
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ПроисшествияМоскваЕлена Блиновская
 
 
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