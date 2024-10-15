https://ria.ru/20241015/blinovskiy-1978060865.html

Расследование дела Блиновского приостановили из-за службы в зоне СВО

Расследование дела Блиновского приостановили из-за службы в зоне СВО - РИА Новости, 15.10.2024

Расследование дела Блиновского приостановили из-за службы в зоне СВО

Расследование уголовного дела в отношении супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея приостановлено из-за его службы в зоне СВО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T06:01

2024-10-15T06:01

2024-10-15T10:33

происшествия

москва

елена блиновская

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея приостановлено из-за его службы в зоне СВО, сообщил РИА Новости информированный источник. "Расследование приостановлено в связи с его службой", — сказал собеседник агентства. Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в сокрытии от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали. Алексея следствие считает пособником преступлений жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский ранее был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. Савеловский суд Москвы уже рассматривает дело "королевы марафонов" по существу. Дело Блиновского выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20241007/blinovskaya-1869748332.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, елена блиновская