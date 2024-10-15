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Мирный житель пострадал в Белгородском районе при атаке ВСУ
Мирный житель пострадал в Белгородском районе при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
Мирный житель пострадал в Белгородском районе при атаке ВСУ
В Белгородском районе от очередной атаки ВСУ пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:44
2024-10-15T07:44
2024-10-15T07:44
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Белгородском районе от очередной атаки ВСУ пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе от очередной атаки ВСУ пострадал ещё один мирный житель. В посёлке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом тяжёлые ранения получил мужчина. Попутным транспортом пострадавший был доставлен в районную больницу", — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Гладков отметил, что мужчине диагностировали множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи он транспортируется в областную клиническую больницу. По предварительным данным, повреждены два частных дома и грузовой автомобиль, уточнил Гладков, добавив, что утром власти проведут подомовой обход.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал в Белгородском районе при атаке ВСУ
Губернатор Гладков сообщил о последствиях очередной атаки ВСУ на регион
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Белгородском районе от очередной атаки ВСУ пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе от очередной атаки ВСУ пострадал ещё один мирный житель. В посёлке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом тяжёлые ранения получил мужчина. Попутным транспортом пострадавший был доставлен в районную больницу", — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Гладков отметил, что мужчине диагностировали множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи он транспортируется в областную клиническую больницу.
По предварительным данным, повреждены два частных дома и грузовой автомобиль, уточнил Гладков, добавив, что утром власти проведут подомовой обход.