https://ria.ru/20241015/belgorod-1978063973.html

Мирный житель пострадал в Белгородском районе при атаке ВСУ

Мирный житель пострадал в Белгородском районе при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024

Мирный житель пострадал в Белгородском районе при атаке ВСУ

В Белгородском районе от очередной атаки ВСУ пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T07:44

2024-10-15T07:44

2024-10-15T07:44

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Белгородском районе от очередной атаки ВСУ пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе от очередной атаки ВСУ пострадал ещё один мирный житель. В посёлке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом тяжёлые ранения получил мужчина. Попутным транспортом пострадавший был доставлен в районную больницу", — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Гладков отметил, что мужчине диагностировали множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи он транспортируется в областную клиническую больницу. По предварительным данным, повреждены два частных дома и грузовой автомобиль, уточнил Гладков, добавив, что утром власти проведут подомовой обход.

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины