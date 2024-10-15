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В конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны - РИА Новости, 15.10.2024
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19:07 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/bayden-1978217237.html
В конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны
В конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны - РИА Новости, 15.10.2024
В конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны
Мир оказался на пороге третьей мировой войны из-за слабости администрации президента США Джо Байдена, который своей политикой способствовал росту мировой... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:07
2024-10-15T19:07
в мире
сша
европа
ближний восток
джо байден
аль-каида
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Мир оказался на пороге третьей мировой войны из-за слабости администрации президента США Джо Байдена, который своей политикой способствовал росту мировой напряженности, считает член комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Майкл Уолц. Выступая во вторник в эфире телеканала CNN, республиканский законодатель указал на то, что происходящие события в Европе и на Ближнем Востоке привели мир к краю третьей мировой войны, что случилось за последние четыре года "под присмотром" Байдена. "Позорное паническое бегство из Афганистана теперь привело к подъему ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* (террористические организации, запрещены в РФ - ред.). Это довольно опасно", - заявил он. Уолц также указал на риски роста напряженности в Южно-Китайском море. "Так что та слабость, которую мы видим в Белом доме, гораздо опаснее… это то, что мы имеем на протяжении четырех лет", - добавил конгрессмен.*Террористические организации, запрещенные в Российской Федерации.
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в мире, сша, европа, ближний восток, джо байден, аль-каида
В мире, США, Европа, Ближний Восток, Джо Байден, Аль-Каида
В конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны

Конгрессмен Уолц: мир оказался на пороге третьей мировой из-за слабости Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Мир оказался на пороге третьей мировой войны из-за слабости администрации президента США Джо Байдена, который своей политикой способствовал росту мировой напряженности, считает член комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Майкл Уолц.
Выступая во вторник в эфире телеканала CNN, республиканский законодатель указал на то, что происходящие события в Европе и на Ближнем Востоке привели мир к краю третьей мировой войны, что случилось за последние четыре года "под присмотром" Байдена.
"Позорное паническое бегство из Афганистана теперь привело к подъему ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* (террористические организации, запрещены в РФ - ред.). Это довольно опасно", - заявил он.
Уолц также указал на риски роста напряженности в Южно-Китайском море.
"Так что та слабость, которую мы видим в Белом доме, гораздо опаснее… это то, что мы имеем на протяжении четырех лет", - добавил конгрессмен.
*Террористические организации, запрещенные в Российской Федерации.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ
22 мая, 19:52
 
В миреСШАЕвропаБлижний ВостокДжо БайденАль-Каида
 
 
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