https://ria.ru/20241015/bayden-1978217237.html

В конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны

В конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны - РИА Новости, 15.10.2024

В конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны

Мир оказался на пороге третьей мировой войны из-за слабости администрации президента США Джо Байдена, который своей политикой способствовал росту мировой... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:07

2024-10-15T19:07

2024-10-15T19:07

в мире

сша

европа

ближний восток

джо байден

аль-каида

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Мир оказался на пороге третьей мировой войны из-за слабости администрации президента США Джо Байдена, который своей политикой способствовал росту мировой напряженности, считает член комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Майкл Уолц. Выступая во вторник в эфире телеканала CNN, республиканский законодатель указал на то, что происходящие события в Европе и на Ближнем Востоке привели мир к краю третьей мировой войны, что случилось за последние четыре года "под присмотром" Байдена. "Позорное паническое бегство из Афганистана теперь привело к подъему ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* (террористические организации, запрещены в РФ - ред.). Это довольно опасно", - заявил он. Уолц также указал на риски роста напряженности в Южно-Китайском море. "Так что та слабость, которую мы видим в Белом доме, гораздо опаснее… это то, что мы имеем на протяжении четырех лет", - добавил конгрессмен.*Террористические организации, запрещенные в Российской Федерации.

https://ria.ru/20240522/voyna-1947750533.html

сша

европа

ближний восток

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в мире, сша, европа, ближний восток, джо байден, аль-каида