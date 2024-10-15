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На МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 15.10.2024
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14:39 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/avtomobil-1978140558.html
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
На МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 15.10.2024
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 12-го километра МКАД в Москве, одна из машин опрокинулась, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:39
2024-10-15T14:39
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 12-го километра МКАД в Москве, одна из машин опрокинулась, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 12-го километра МКАД, в районе съезда № 11, произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение в сторону развязки с Новорязанским шоссе осуществляется по двум полосам из пяти, необходимо выбирать пути объезда. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадал один человек.
https://ria.ru/20241014/dtp-1977900014.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На МКАД столкнулись четыре автомобиля

На внешней стороне 12-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля

© Дептранс. Оперативно/TelegramДТП на внешней стороне 12-го км МКАД
ДТП на внешней стороне 12-го км МКАД - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Дептранс. Оперативно/Telegram
ДТП на внешней стороне 12-го км МКАД
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 12-го километра МКАД в Москве, одна из машин опрокинулась, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 12-го километра МКАД, в районе съезда № 11, произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства.
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