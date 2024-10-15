https://ria.ru/20241015/avtomobil-1978140558.html

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

На МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 15.10.2024

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 12-го километра МКАД в Москве, одна из машин опрокинулась, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:39

2024-10-15T14:39

2024-10-15T14:39

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 12-го километра МКАД в Москве, одна из машин опрокинулась, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 12-го километра МКАД, в районе съезда № 11, произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение в сторону развязки с Новорязанским шоссе осуществляется по двум полосам из пяти, необходимо выбирать пути объезда. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадал один человек.

https://ria.ru/20241014/dtp-1977900014.html

https://ria.ru/20240321/avariya-1934765804.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва