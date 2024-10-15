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Алаудинов: для спецназа "Ахмат" доставили партию автомобилей с РЭБом - РИА Новости, 15.10.2024
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Надежные люди
 
17:56 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/alaudinov-1978205483.html
Алаудинов: для спецназа "Ахмат" доставили партию автомобилей с РЭБом
Алаудинов: для спецназа "Ахмат" доставили партию автомобилей с РЭБом - РИА Новости, 15.10.2024
Алаудинов: для спецназа "Ахмат" доставили партию автомобилей с РЭБом
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что для возглавляемых им... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:56
2024-10-15T17:56
надежные люди
россия
апты алаудинов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что для возглавляемых им подразделений доставлена партия из 10 автомобилей, оснащённых средствами РЭБ и подготовленных для работы на передовой. "Ко мне приехали мои дорогие друзья - представители "Народного фронта", Минпромторга России - приехали гости, которые привезли для спецназа "Ахмат" 10 транспортных единиц, полностью оборудованных РЭБом и, конечно, подготовленных непосредственно под работу на передовой", - сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что в условиях фронта транспорт превращается в расходный материал. Он поблагодарил Минпромторг и "Народный фронт" за помощь и добавил, что общими усилиями удастся добиться победы. Затем он показал привезенные машины марки УАЗ, на часть из которых нанесены надписи "Медслужба". "Видите, как шикарно. Вот такой транспорт, который поможет нашим бойцам эвакуировать ребят, если это будет необходимо. И, конечно, переброска, перевозка - весь цикл, связанный с транспортными средствами, у нас будет полноценный еще с дополнительной десяткой единиц данного транспорта", - прокомментировал командир спецназа "Ахмат".
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россия, апты алаудинов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), сво
Надежные люди, Россия, Апты Алаудинов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО

Алаудинов: для спецназа "Ахмат" доставили партию автомобилей с РЭБом

© Апти Алаудинов "АХМАТ"/TelegramПартия оснащенных РЭБ машин для спецназа "Ахмат" прибыла в зону СВО
Партия оснащенных РЭБ машин для спецназа Ахмат прибыла в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Апти Алаудинов "АХМАТ"/Telegram
Партия оснащенных РЭБ машин для спецназа "Ахмат" прибыла в зону СВО
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что для возглавляемых им подразделений доставлена партия из 10 автомобилей, оснащённых средствами РЭБ и подготовленных для работы на передовой.
"Ко мне приехали мои дорогие друзья - представители "Народного фронта", Минпромторга России - приехали гости, которые привезли для спецназа "Ахмат" 10 транспортных единиц, полностью оборудованных РЭБом и, конечно, подготовленных непосредственно под работу на передовой", - сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он отметил, что в условиях фронта транспорт превращается в расходный материал. Он поблагодарил Минпромторг и "Народный фронт" за помощь и добавил, что общими усилиями удастся добиться победы. Затем он показал привезенные машины марки УАЗ, на часть из которых нанесены надписи "Медслужба".
"Видите, как шикарно. Вот такой транспорт, который поможет нашим бойцам эвакуировать ребят, если это будет необходимо. И, конечно, переброска, перевозка - весь цикл, связанный с транспортными средствами, у нас будет полноценный еще с дополнительной десяткой единиц данного транспорта", - прокомментировал командир спецназа "Ахмат".
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Надежные людиРоссияАпты АлаудиновМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)СВО
 
 
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