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Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов
Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.10.2024
Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов
Освобожденные населенные пункты на курском направлении дают уверенность, что противник скоро будет вынужден бежать или окажется в котле, сообщил командир... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:23
2024-10-15T10:23
2024-10-15T13:13
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Освобожденные населенные пункты на курском направлении дают уверенность, что противник скоро будет вынужден бежать или окажется в котле, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Населённые пункты, которые сейчас взяты этими (российскими – ред.) подразделениями, они дают нам уверенность в том, что противник уже в скором времени либо будет вынужден бежать, либо может оказаться в котле. То есть наши ребята очень достойно сражаются", - сказал Алаудинов в эфире канала "Соловьев Live".
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апты алаудинов, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Безопасность, Россия
Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов
Алаудинов об успехах в Курской области: противник будет вынужден бежать