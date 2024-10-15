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Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 15.10.2024 (обновлено: 13:13 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/alaudinov-1978079912.html
Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов
Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.10.2024
Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов
Освобожденные населенные пункты на курском направлении дают уверенность, что противник скоро будет вынужден бежать или окажется в котле, сообщил командир... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:23
2024-10-15T13:13
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
безопасность
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Освобожденные населенные пункты на курском направлении дают уверенность, что противник скоро будет вынужден бежать или окажется в котле, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Населённые пункты, которые сейчас взяты этими (российскими – ред.) подразделениями, они дают нам уверенность в том, что противник уже в скором времени либо будет вынужден бежать, либо может оказаться в котле. То есть наши ребята очень достойно сражаются", - сказал Алаудинов в эфире канала "Соловьев Live".
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апты алаудинов, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Безопасность, Россия
Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов

Алаудинов об успехах в Курской области: противник будет вынужден бежать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Освобожденные населенные пункты на курском направлении дают уверенность, что противник скоро будет вынужден бежать или окажется в котле, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Населённые пункты, которые сейчас взяты этими (российскими – ред.) подразделениями, они дают нам уверенность в том, что противник уже в скором времени либо будет вынужден бежать, либо может оказаться в котле. То есть наши ребята очень достойно сражаются", - сказал Алаудинов в эфире канала "Соловьев Live".
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновБезопасностьРоссия
 
 
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