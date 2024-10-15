https://ria.ru/20241015/alaudinov-1978079912.html

Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов

Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.10.2024

Противник будет вынужден бежать или окажется в котле, заявил Алаудинов

Освобожденные населенные пункты на курском направлении дают уверенность, что противник скоро будет вынужден бежать или окажется в котле, сообщил командир... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:23

2024-10-15T10:23

2024-10-15T13:13

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

безопасность

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Освобожденные населенные пункты на курском направлении дают уверенность, что противник скоро будет вынужден бежать или окажется в котле, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Населённые пункты, которые сейчас взяты этими (российскими – ред.) подразделениями, они дают нам уверенность в том, что противник уже в скором времени либо будет вынужден бежать, либо может оказаться в котле. То есть наши ребята очень достойно сражаются", - сказал Алаудинов в эфире канала "Соловьев Live".

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апты алаудинов, безопасность, россия