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Минфин прокомментировал возможность обмена заблокированными активами - РИА Новости, 15.10.2024
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16:12 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/aktivy-1978171195.html
Минфин прокомментировал возможность обмена заблокированными активами
Минфин прокомментировал возможность обмена заблокированными активами - РИА Новости, 15.10.2024
Минфин прокомментировал возможность обмена заблокированными активами
Западные регуляторы делают все возможное, чтобы не разрешать своим инвесторам обмен заблокированными активами с российской стороной, но власти РФ готовы... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:12
2024-10-15T16:12
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ИСЛАМАБАД, 15 окт - РИА Новости. Западные регуляторы делают все возможное, чтобы не разрешать своим инвесторам обмен заблокированными активами с российской стороной, но власти РФ готовы создавать условия для заинтересованных участников такого процесса, сказал журналистам замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. "Инвестиционная палата" ранее объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты дополнительно выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на 2,54 миллиарда рублей. Чебесков в ходе общения с прессой прокомментировал сообщения о том, что "Инвестиционная палата" рассматривает возможность проведения нового этапа обмена заблокированными активами, что потребует внесения изменения в существующую процедуру. "Нужно будет изучить, какие изменения нужны. Как минимум нужно будет решение правительственной комиссии. Нужно будет проработать, нужно ли будет предлагать изменения в президентский указ. У нас всегда был подход, что если есть заинтересованность с обеих сторон, то мы готовы такие условия создавать. Проблема основная в том, что против таких условий выступают западные регуляторы. Они наоборот делают все возможное, чтобы своим инвесторам такой обмен не разрешать. Но если такие инвесторы будут, а время от времени они приходят, то мы будем стараться условия и дальше эти создавать", - сказал Чебесков. Он заметил, что правительственная комиссия может оперативно рассмотреть данный вопрос, но на данный момент данного вопроса в планах нет.
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россия, в мире
Россия, В мире
Минфин прокомментировал возможность обмена заблокированными активами

Минфин: Россия готова создавать условия для обмена заблокированными активами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 15 окт - РИА Новости. Западные регуляторы делают все возможное, чтобы не разрешать своим инвесторам обмен заблокированными активами с российской стороной, но власти РФ готовы создавать условия для заинтересованных участников такого процесса, сказал журналистам замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.
"Инвестиционная палата" ранее объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты дополнительно выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на 2,54 миллиарда рублей. Чебесков в ходе общения с прессой прокомментировал сообщения о том, что "Инвестиционная палата" рассматривает возможность проведения нового этапа обмена заблокированными активами, что потребует внесения изменения в существующую процедуру.
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"Нужно будет изучить, какие изменения нужны. Как минимум нужно будет решение правительственной комиссии. Нужно будет проработать, нужно ли будет предлагать изменения в президентский указ. У нас всегда был подход, что если есть заинтересованность с обеих сторон, то мы готовы такие условия создавать. Проблема основная в том, что против таких условий выступают западные регуляторы. Они наоборот делают все возможное, чтобы своим инвесторам такой обмен не разрешать. Но если такие инвесторы будут, а время от времени они приходят, то мы будем стараться условия и дальше эти создавать", - сказал Чебесков.
Он заметил, что правительственная комиссия может оперативно рассмотреть данный вопрос, но на данный момент данного вопроса в планах нет.
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