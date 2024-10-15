https://ria.ru/20241015/afrika-1978088568.html

Опубликована программа Первой министерской конференции "Россия – Африка"

Опубликована программа Первой министерской конференции "Россия – Африка" - РИА Новости, 15.10.2024

Опубликована программа Первой министерской конференции "Россия – Африка"

Опубликована архитектура деловой программы Первой министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", которая состоится 9–10 ноября 2024 года на... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:14

2024-10-15T11:14

2024-10-15T11:14

россия

африка

антон кобяков

евразийский экономический союз

высшая школа экономики (вшэ)

в мире

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Первой министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", которая состоится 9–10 ноября 2024 года на федеральной территории "Сириус", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Мероприятие состоится в развитие решений второго саммита "Россия – Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений. К участию в деловой программе конференции приглашены руководители профильных африканских министерств и региональных организаций, представители государственных структур и финансовых институтов, российского и африканского бизнеса, общественных и научных кругов, СМИ. Оператором выступает фонд "Росконгресс". "Отношения России и стран Африки находятся на важнейшем этапе своего развития. Отмечается высокий уровень сотрудничества по целому ряду направлений: от реализации экономических и гуманитарных проектов до совместной работы в рамках научно-технического комплекса. Программа, запланированная на полях конференции, охватывает весь комплекс актуальных вопросов текущей повестки. Уверен, что предстоящее событие придаст новую динамику российско-африканским связям в рамках существующего диалогового механизма", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате "Россия – Африка" Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. Участники дискуссий обсудят сотрудничество в сферах безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия, в том числе международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, предотвращения гонки вооружений в космосе, торгово-экономического и инвестиционного партнерства, продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса, геологоразведки, трансфера компетенций и цифровизации государственного управления, образования, подготовки дипломатических кадров, здравоохранения и эпидемиологического благополучия. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию стран Африканского континента и Евразийского экономического союза. На площадке деловой программы состоится презентация англоязычного экспертно-аналитического издания Africa 2025. Prospects and Challenges, подготовленного коллективом Центра изучения Африки НИУ ВШЭ при поддержке АО "ОХК "Уралхим" и ориентированного на африканских экспертов, ученых и лидеров принятия решений. Аккредитация представителей СМИ и представителей блогосферы на Первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка открыта до 25 октября 2024 года.

https://ria.ru/20240725/afrika-1961957698.html

https://ria.ru/20240714/afrika-1959513867.html

https://ria.ru/20240412/otnosheniya-1939689571.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, антон кобяков, евразийский экономический союз, высшая школа экономики (вшэ), в мире