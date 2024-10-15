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Опубликована программа Первой министерской конференции "Россия – Африка" - РИА Новости, 15.10.2024
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11:14 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/afrika-1978088568.html
Опубликована программа Первой министерской конференции "Россия – Африка"
Опубликована программа Первой министерской конференции "Россия – Африка" - РИА Новости, 15.10.2024
Опубликована программа Первой министерской конференции "Россия – Африка"
Опубликована архитектура деловой программы Первой министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", которая состоится 9–10 ноября 2024 года на... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:14
2024-10-15T11:14
россия
африка
антон кобяков
евразийский экономический союз
высшая школа экономики (вшэ)
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Первой министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", которая состоится 9–10 ноября 2024 года на федеральной территории "Сириус", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Мероприятие состоится в развитие решений второго саммита "Россия – Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений. К участию в деловой программе конференции приглашены руководители профильных африканских министерств и региональных организаций, представители государственных структур и финансовых институтов, российского и африканского бизнеса, общественных и научных кругов, СМИ. Оператором выступает фонд "Росконгресс". "Отношения России и стран Африки находятся на важнейшем этапе своего развития. Отмечается высокий уровень сотрудничества по целому ряду направлений: от реализации экономических и гуманитарных проектов до совместной работы в рамках научно-технического комплекса. Программа, запланированная на полях конференции, охватывает весь комплекс актуальных вопросов текущей повестки. Уверен, что предстоящее событие придаст новую динамику российско-африканским связям в рамках существующего диалогового механизма", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате "Россия – Африка" Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. Участники дискуссий обсудят сотрудничество в сферах безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия, в том числе международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, предотвращения гонки вооружений в космосе, торгово-экономического и инвестиционного партнерства, продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса, геологоразведки, трансфера компетенций и цифровизации государственного управления, образования, подготовки дипломатических кадров, здравоохранения и эпидемиологического благополучия. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию стран Африканского континента и Евразийского экономического союза. На площадке деловой программы состоится презентация англоязычного экспертно-аналитического издания Africa 2025. Prospects and Challenges, подготовленного коллективом Центра изучения Африки НИУ ВШЭ при поддержке АО "ОХК "Уралхим" и ориентированного на африканских экспертов, ученых и лидеров принятия решений. Аккредитация представителей СМИ и представителей блогосферы на Первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка открыта до 25 октября 2024 года.
https://ria.ru/20240725/afrika-1961957698.html
https://ria.ru/20240714/afrika-1959513867.html
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россия, африка, антон кобяков, евразийский экономический союз, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Россия, Африка, Антон Кобяков, Евразийский экономический союз, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире

Опубликована программа Первой министерской конференции "Россия – Африка"

© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Росконгресс"Опубликована программа Первой министерской конференции "Россия – Африка"
Опубликована программа Первой министерской конференции Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Росконгресс"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Первой министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", которая состоится 9–10 ноября 2024 года на федеральной территории "Сириус", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Мероприятие состоится в развитие решений второго саммита "Россия – Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
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К участию в деловой программе конференции приглашены руководители профильных африканских министерств и региональных организаций, представители государственных структур и финансовых институтов, российского и африканского бизнеса, общественных и научных кругов, СМИ. Оператором выступает фонд "Росконгресс".
"Отношения России и стран Африки находятся на важнейшем этапе своего развития. Отмечается высокий уровень сотрудничества по целому ряду направлений: от реализации экономических и гуманитарных проектов до совместной работы в рамках научно-технического комплекса. Программа, запланированная на полях конференции, охватывает весь комплекс актуальных вопросов текущей повестки. Уверен, что предстоящее событие придаст новую динамику российско-африканским связям в рамках существующего диалогового механизма", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате "Россия – Африка" Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба.
Участники дискуссий обсудят сотрудничество в сферах безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия, в том числе международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, предотвращения гонки вооружений в космосе, торгово-экономического и инвестиционного партнерства, продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса, геологоразведки, трансфера компетенций и цифровизации государственного управления, образования, подготовки дипломатических кадров, здравоохранения и эпидемиологического благополучия. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию стран Африканского континента и Евразийского экономического союза.
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На площадке деловой программы состоится презентация англоязычного экспертно-аналитического издания Africa 2025. Prospects and Challenges, подготовленного коллективом Центра изучения Африки НИУ ВШЭ при поддержке АО "ОХК "Уралхим" и ориентированного на африканских экспертов, ученых и лидеров принятия решений.
Аккредитация представителей СМИ и представителей блогосферы на Первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка открыта до 25 октября 2024 года.
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