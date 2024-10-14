Рейтинг@Mail.ru
Зеленский представит "план победы" на саммите ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1978027735.html
Зеленский представит "план победы" на саммите ЕС, заявил Боррель
Зеленский представит "план победы" на саммите ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 14.10.2024
Зеленский представит "план победы" на саммите ЕС, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Андрей Сибига представил министрам иностранных дел стран Евросоюза на заседании в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:51
2024-10-14T19:51
в мире
россия
украина
люксембург (округ)
жозеп боррель
андрей сибига
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Андрей Сибига представил министрам иностранных дел стран Евросоюза на заседании в понедельник "некоторые элементы" так называемого "плана победы", который Владимир Зеленский намерен представить европейским лидерам на саммите 17-18 октября. "Министр Сибига представил министрам некоторые элементы "плана победы", который Владимир Зеленский намерен представить на предстоящем саммите Евросовета", - сказал Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС в Люксембурге. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977911543.html
россия
украина
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49b16ef53c1c85cf88e3d1799e0bc49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, люксембург (округ), жозеп боррель, андрей сибига, владимир зеленский, евросоюз, евросовет, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Люксембург (округ), Жозеп Боррель, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, Евросоюз, Евросовет, Вооруженные силы Украины
Зеленский представит "план победы" на саммите ЕС, заявил Боррель

Боррель: Зеленский представит "план победы" главам МИД стран ЕС

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Андрей Сибига представил министрам иностранных дел стран Евросоюза на заседании в понедельник "некоторые элементы" так называемого "плана победы", который Владимир Зеленский намерен представить европейским лидерам на саммите 17-18 октября.
"Министр Сибига представил министрам некоторые элементы "плана победы", который Владимир Зеленский намерен представить на предстоящем саммите Евросовета", - сказал Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС в Люксембурге.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Германии раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому
Вчера, 11:18
 
В миреРоссияУкраинаЛюксембург (округ)Жозеп БоррельАндрей СибигаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвросоветВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала