https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1978027735.html

Зеленский представит "план победы" на саммите ЕС, заявил Боррель

Зеленский представит "план победы" на саммите ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 14.10.2024

Зеленский представит "план победы" на саммите ЕС, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Андрей Сибига представил министрам иностранных дел стран Евросоюза на заседании в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:51

2024-10-14T19:51

2024-10-14T19:51

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Андрей Сибига представил министрам иностранных дел стран Евросоюза на заседании в понедельник "некоторые элементы" так называемого "плана победы", который Владимир Зеленский намерен представить европейским лидерам на саммите 17-18 октября. "Министр Сибига представил министрам некоторые элементы "плана победы", который Владимир Зеленский намерен представить на предстоящем саммите Евросовета", - сказал Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС в Люксембурге. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977911543.html

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в мире, россия, украина, люксембург (округ), жозеп боррель, андрей сибига, владимир зеленский, евросоюз, евросовет, вооруженные силы украины