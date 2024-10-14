https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977962673.html

"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу

"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу - РИА Новости, 14.10.2024

"Это конец". На Западе раскрыли причину срочной поездки Зеленского в Европу

Владимир Зеленский срочно поехал в Европу после отмены "Рамштайна", чтобы попытаться заручиться поддержкой Европы по вступлению в ЕС и по гарантиям... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:13

2024-10-14T15:13

2024-10-14T16:18

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский срочно поехал в Европу после отмены "Рамштайна", чтобы попытаться заручиться поддержкой Европы по вступлению в ЕС и по гарантиям безопасности, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Встреча в Рамштайне строилась как решающая встреча, на которой Зеленский собирался снова представить свой план победы. Теперь встреча не состоится. <…> Зеленский потерпел неудачу с американцами, так что теперь он ездит по Европе и пытается заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима рассчитывает получить ускоренное вступление в ЕС. Однако Меркурис предупреждает, что это стало бы катастрофой для Европейского союза в экономическом плане. Многие страны ЕС очень ясно дали понять, что им вообще не нравится идея членства Украины в ЕС, пояснил аналитик."Кроме того, он обращается к европейцам, чтобы они обеспечили ему гарантии безопасности, которые без американцев европейцы не в состоянии дать, так что это конец", — резюмировал он.Накануне телеканал ZDF со ссылкой на свои источники передал, что новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в ближайшее время не будет, несмотря на визит президента США Джо Байдена в Германию на следующей неделе.Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.После отказа Байдена от посещения Германии и предполагаемого переноса саммита, Владимир Зеленский запланировал и реализовал несколько визитов в страны Европы.

https://ria.ru/20241014/ritter-1977948091.html

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евросоюз, в мире, европа, германия, украина, джо байден, владимир зеленский