Математика у всех разная. Запад сокращает финансовую поддержку Зеленского

Математика у всех разная. Запад сокращает финансовую поддержку Зеленского

2024-10-14T08:00

Вот и настал этот торжественный момент! Миру торжественно объявлено, что просроченный президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшие дни представит украинцам свой "план победы над Россией". План настолько мощный, настолько "потужный" (слово, которое Зеленский вставляет где только можно, явно не понимая его значения), настолько точно выверенный и просчитанный, что все вокруг ахнут. Во всяком случае, именно так преподносит данное событие советник офиса президента Михаил Подоляк.Действительно, пора. Глава украинского режима исколесил за последние несколько дней столько стран, презентуя свой невероятный план, а украинцы до сих пор в неведении относительно его содержания. Уже даже депутаты Верховной рады возмутились.Вояж Зеленского по Европам и вправду выдался очень насыщенным. Подумайте сами: Хорватия, Британия, Франция, Германия, Италия, Ватикан. И это всего за три дня! Теперь западные аналитики, не успевавшие за передвижениями киевского гостя, пытаются постфактум осмыслить эту поездку, задаваясь вопросом: "А что это было?"Германская Welt am Sonntag опубликовала большое интервью все с тем же Подоляком, в котором он браво трактует итоги вояжа своего босса, рассказывая об успешном визите. Оказывается, Зеленский привез европейским лидерам не просто "план победы над Россией", к этому плану прилагалось еще "математическое приложение". Да-да, Подоляк уверяет: "План победы — это конкретное средство достижения этой цели, четко сформулированное, математически обоснованное и с четким определением того, что можно сделать. <…> Есть количественные показатели того, сколько нужно систем дальнего действия и сколько военной техники, чтобы быстро дать понять России, что ситуация ухудшается".Почему-то сразу вспомнилась "математика" от бывшего главкома ВСУ генерала Залужного в интервью журналу The Economist в декабре 2022 года. Он ведь там тоже точно рассчитал, сколько ему нужно танков, БМП, гаубиц, ракетных систем и прочего, чтобы быстренько взять Мелитополь и отрезать сухопутный коридор в Крым. ВСУ с тех пор получили гораздо больше техники и вооружений, да вот что-то с арифметикой не сложилось. Видимо, математика — наука не украинская.В Европе с математикой далеко не все так гладко, как в Киеве. На том же газетном развороте Welt, где опубликовано интервью с Подоляком, стоит и статья под заголовком "Может ли Украина победить?", которая гласит: "Украинская армия потеряла боеспособность. Части армии истощены, если не деморализованы. <…> Спустя два с половиной года войны силы Украины на исходе". Вот вам и математика!На самом деле внезапность и стремительность вояжа Зеленского по Европе объясняется очень просто: он пытается успеть вмешаться в бюджетный процесс западных стран. Глава киевского режима рассчитывал встретить всех лидеров в одном месте во время заседания в Рамштайне. Но затем президент США Джо Байден просто наплевал на поднадоевшего ему Зеленского и, сославшись на ураган во Флориде, отменил свой визит в Германию. И тут в офисе Зеленского поняли, что бюджеты европейских стран верстаются без графы "Украина".Институт мировой экономики в германском Киле, тщательно мониторящий выделение финансовой помощи киевскому режиму, обнародовал страшные для Зеленского прогнозы, согласно которым в 2025 году финансовая подпитка Украины западными спонсорами может обрушиться вдвое. Что-то не сходится с "математическими расчетами" от Подоляка. Вот Зеленский и полетел срочно спасать ситуацию.А бюджетирование на следующий год фактически во всех посещенных им странах проходит очень болезненно. Бюргерам объясняют, почему им сокращают социальные пособия и увеличивают налоги. И совместить это с рассказами о необходимости выделить десятки миллиардов евро на Украину все сложнее и сложнее. Пока что западная пресса делает все возможное, чтобы не объединять эти темы воедино. Так, британские газеты забиты призывами к правительству не убирать зимние пособия для пенсионеров на отопление. Это поставит тех в условия, когда им придется выбирать: включить обогрев своего жилья хотя бы на час или купить себе еду. Но ни слова об Украине!Лишь ветеран британской журналистики Питер Хитченс в своей колонке для газеты Mail on Sunday решился увязать воедино вопросы финансирования войны против России с бытовыми проблемами Британии, написав: "Откуда взяться деньгам в стране, которая не может позволить себе держать в тюрьме преступников, которая утверждает, что тонет в фискальной черной дыре, и у которой на дорогах гораздо больше выбоин, чем должным образом обученных солдат?"Вот и растут в Европе голоса, призывающие к резкому изменению стратегии в отношении Украины. Свежее исследование YouGov показало, что уже 59% немцев желают возобновления прямых контактов между канцлером Олафом Шольцом и президентом России Владимиром Путиным. А газета Frankfurter Rundschau публикует коллективное письмо с призывом прекратить эскалацию и начать диалог с Россией, убеждая читателей, что в мире нуждается не только Украина, но и Европа, а также Глобальный Юг. Они объясняют, что в результате санкций Россия как раз усилилась, а больше всех пострадали те, кто эти санкции ввел. Самое любопытное, что первым автором этого послания является действующий министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн, представляющий партию "Зеленые". То есть ту самую партию, которая в коалиции настроена агрессивнее всех относительно России.Но ничего, сейчас Зеленский, используя особую украинскую математику от Подоляка, наконец представит своей публике очень красивый, очень "потужный", очень эффектный "план победы". А что еще украинской публике надо? Формулу победы ей давно уже сообщили: "До последнего украинца".

