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Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках - РИА Новости, 14.10.2024
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03:00 14.10.2024 (обновлено: 03:01 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/zapret-1977872196.html
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках - РИА Новости, 14.10.2024
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках
Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках, но решать данную проблему надо последовательно,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T03:00
2024-10-14T03:01
владимир бурматов
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владислав даванков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках, но решать данную проблему надо последовательно, "закручивая гайки" в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. В феврале этого года лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках. По мнению авторов законопроекта, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, именно поэтому "животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных". Законопроект включен в примерную программу решением Совета Госдумы на ноябрь 2024 года, сообщается в думской базе данных. "Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать её нужно по-другому, то есть надо её решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали", - сказал РИА Новости Бурматов. По мнению парламентария, принятие данной инициативы может привести к коллапсу, так как сегодня реабилитационные центры "забиты под завязку": там содержатся животные, переданные из контактных зоопарков, чью деятельность признали незаконной, дикие животные, пострадавшие от браконьеров, а также конфискованные животные, "у них огромный наплыв животных, какой реабилитационный центр примет слонов и тигров". Он отметил, что сегодня животные, отслужившие свой век в цирках, становятся животными пенсионерами, за ними продолжают ухаживать и содержать, кого-то забирают к себе дрессировщики, остальные остаются и доживают свой век в условиях, которые позволяют им получать ветеринарную помощь, питание и всё, что связано с "дожитием" без мучений. Бурматов подчеркнул, что цирки сделали лицензированным видом деятельности, которым нужно соответствовать огромному количеству требований, а также постоянно проходить проверки надзорных ведомств, поэтому лицензии можно легко лишиться. Он добавил, что сейчас действует запрет на деятельность передвижных, кочующих цирков. "Мы видим, что сейчас в цирковых представлениях очень сильно снизилось количество используемых животных, в основном используют животных либо сельскохозяйственных, которые так или иначе взаимодействуют с человеком и хорошо поддаются дрессировке, например, лошадей, либо домашних животных – дрессированных собак и кошек, которые также постоянно взаимодействуют с человеком. Меньше стали использовать диких животных, в цирковых программах сократился процент номеров с использованием животных, раньше их было больше половины, сейчас меньше 30 процентов", - отметил Бурматов. По его словам, сегодня любой глава муниципалитета имеет возможность запретить у себя представления цирков с использованием животных, такие примеры уже есть – мэр одного из городов в Ингушетии. Но есть другие города, где стоят огромные очереди за билетами на цирковые представления, "спрос рождает предложение, поэтому тут каждый себе должен задать вопрос, он своими деньгами поддержит эти выступления с использованием животных, он туда детей поведет". Бурматов добавил, что системная работа в этом направлении дает положительные результаты, и она будет продолжена, требования к циркам будут дальше и дальше ужесточаться. "Нам важно не проходить мимо фактов, когда есть нарушения, жестокое обращение с животными. Госдума оперативно реагирует на любые сигналы, когда животное подверглось в процессе выступления жестокому с ним обращению, было избито или еще что-то", - отметил депутат. Он добавил, что ответственный комитет будет предлагать отправить данный законопроект на доработку, потому что "та часть, которая касается будущих животных, не проработана".
https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976204332.html
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владимир бурматов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, госдума рф, общество
Владимир Бурматов, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владислав Даванков, Госдума РФ, Общество
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках

Госдума в ноябре изучит законопроект о запрете на выступление животных в цирках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках, но решать данную проблему надо последовательно, "закручивая гайки" в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В феврале этого года лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках. По мнению авторов законопроекта, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, именно поэтому "животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных". Законопроект включен в примерную программу решением Совета Госдумы на ноябрь 2024 года, сообщается в думской базе данных.
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"Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать её нужно по-другому, то есть надо её решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали", - сказал РИА Новости Бурматов.
По мнению парламентария, принятие данной инициативы может привести к коллапсу, так как сегодня реабилитационные центры "забиты под завязку": там содержатся животные, переданные из контактных зоопарков, чью деятельность признали незаконной, дикие животные, пострадавшие от браконьеров, а также конфискованные животные, "у них огромный наплыв животных, какой реабилитационный центр примет слонов и тигров".
Он отметил, что сегодня животные, отслужившие свой век в цирках, становятся животными пенсионерами, за ними продолжают ухаживать и содержать, кого-то забирают к себе дрессировщики, остальные остаются и доживают свой век в условиях, которые позволяют им получать ветеринарную помощь, питание и всё, что связано с "дожитием" без мучений.
Бурматов подчеркнул, что цирки сделали лицензированным видом деятельности, которым нужно соответствовать огромному количеству требований, а также постоянно проходить проверки надзорных ведомств, поэтому лицензии можно легко лишиться. Он добавил, что сейчас действует запрет на деятельность передвижных, кочующих цирков.
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"Мы видим, что сейчас в цирковых представлениях очень сильно снизилось количество используемых животных, в основном используют животных либо сельскохозяйственных, которые так или иначе взаимодействуют с человеком и хорошо поддаются дрессировке, например, лошадей, либо домашних животных – дрессированных собак и кошек, которые также постоянно взаимодействуют с человеком. Меньше стали использовать диких животных, в цирковых программах сократился процент номеров с использованием животных, раньше их было больше половины, сейчас меньше 30 процентов", - отметил Бурматов.
По его словам, сегодня любой глава муниципалитета имеет возможность запретить у себя представления цирков с использованием животных, такие примеры уже есть – мэр одного из городов в Ингушетии. Но есть другие города, где стоят огромные очереди за билетами на цирковые представления, "спрос рождает предложение, поэтому тут каждый себе должен задать вопрос, он своими деньгами поддержит эти выступления с использованием животных, он туда детей поведет". Бурматов добавил, что системная работа в этом направлении дает положительные результаты, и она будет продолжена, требования к циркам будут дальше и дальше ужесточаться.
"Нам важно не проходить мимо фактов, когда есть нарушения, жестокое обращение с животными. Госдума оперативно реагирует на любые сигналы, когда животное подверглось в процессе выступления жестокому с ним обращению, было избито или еще что-то", - отметил депутат.
Он добавил, что ответственный комитет будет предлагать отправить данный законопроект на доработку, потому что "та часть, которая касается будущих животных, не проработана".
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