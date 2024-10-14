https://ria.ru/20241014/zakon-1977970900.html
Путин подписал закон о квалификации при устройстве на работу в избиркомы
Путин подписал закон о квалификации при устройстве на работу в избиркомы - РИА Новости, 14.10.2024
Путин подписал закон о квалификации при устройстве на работу в избиркомы
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает граждан при поступлении на муниципальную службу предоставлять не только документ об... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:43
2024-10-14T15:43
2024-10-14T15:46
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает граждан при поступлении на муниципальную службу предоставлять не только документ об образовании, но и о квалификации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом с учётом взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы устанавливается, что при поступлении на муниципальную службу гражданин представляет документ об образовании и о квалификации. Закон распространяется на избирательные комиссии муниципальных образований, действующие на постоянной основе и являющиеся юридическими лицами, их председателей и иных членов с правом решающего голоса, а также на аппараты указанных комиссий. Ранее гражданин при поступлении на муниципальную службу был обязан представить только аттестат об основном общем или о среднем общем образовании, а работодатель был не вправе требовать представления им других документов, при этом для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню не основного общего или среднего образования, а профессионального образования, получение которого подтверждается документами об образовании и о квалификации (например, дипломом о среднем профессиональном образовании, дипломом бакалавра, дипломом специалиста или дипломом магистра). По мнению авторов инициативы, принятие закона поспособствует гармонизации законодательства РФ о муниципальной службе с другими отраслями законодательства.
https://ria.ru/20241014/putin-1977956740.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о квалификации при устройстве на работу в избиркомы
Путин подписал закон о документах при устройстве на работу в избиркомы
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает граждан при поступлении на муниципальную службу предоставлять не только документ об образовании, но и о квалификации, соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом с учётом взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы устанавливается, что при поступлении на муниципальную службу гражданин представляет документ об образовании и о квалификации.
Закон распространяется на избирательные комиссии муниципальных образований, действующие на постоянной основе и являющиеся юридическими лицами, их председателей и иных членов с правом решающего голоса, а также на аппараты указанных комиссий.
Ранее гражданин при поступлении на муниципальную службу был обязан представить только аттестат об основном общем или о среднем общем образовании, а работодатель был не вправе требовать представления им других документов, при этом для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню не основного общего или среднего образования, а профессионального образования, получение которого подтверждается документами об образовании и о квалификации (например, дипломом о среднем профессиональном образовании, дипломом бакалавра, дипломом специалиста или дипломом магистра).
По мнению авторов инициативы, принятие закона поспособствует гармонизации законодательства РФ о муниципальной службе с другими отраслями законодательства.