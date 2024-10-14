https://ria.ru/20241014/zakon-1977970900.html

Путин подписал закон о квалификации при устройстве на работу в избиркомы

Путин подписал закон о квалификации при устройстве на работу в избиркомы - РИА Новости, 14.10.2024

Путин подписал закон о квалификации при устройстве на работу в избиркомы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает граждан при поступлении на муниципальную службу предоставлять не только документ об... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:43

2024-10-14T15:43

2024-10-14T15:46

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает граждан при поступлении на муниципальную службу предоставлять не только документ об образовании, но и о квалификации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом с учётом взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы устанавливается, что при поступлении на муниципальную службу гражданин представляет документ об образовании и о квалификации. Закон распространяется на избирательные комиссии муниципальных образований, действующие на постоянной основе и являющиеся юридическими лицами, их председателей и иных членов с правом решающего голоса, а также на аппараты указанных комиссий. Ранее гражданин при поступлении на муниципальную службу был обязан представить только аттестат об основном общем или о среднем общем образовании, а работодатель был не вправе требовать представления им других документов, при этом для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню не основного общего или среднего образования, а профессионального образования, получение которого подтверждается документами об образовании и о квалификации (например, дипломом о среднем профессиональном образовании, дипломом бакалавра, дипломом специалиста или дипломом магистра). По мнению авторов инициативы, принятие закона поспособствует гармонизации законодательства РФ о муниципальной службе с другими отраслями законодательства.

https://ria.ru/20241014/putin-1977956740.html

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общество, россия, владимир путин