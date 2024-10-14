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Фонд развития Югры профинансирует производство топлива из вторсырья - РИА Новости, 14.10.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:26 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/yugra-1978025173.html
Фонд развития Югры профинансирует производство топлива из вторсырья
Фонд развития Югры профинансирует производство топлива из вторсырья - РИА Новости, 14.10.2024
Фонд развития Югры профинансирует производство топлива из вторсырья
Фонд развития Югры предоставит льготный заем в размере 250 миллионов рублей на производство дизельного топлива из вторсырья, сообщает пресс-служба Фонда. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:26
2024-10-14T19:26
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
югра
япония
южная корея
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем в размере 250 миллионов рублей на производство дизельного топлива из вторсырья, сообщает пресс-служба Фонда. "Будем перерабатывать накопившиеся отходы в виде автомобильных шин и отработанного пластика, тем самым улучшим экологическую обстановку в регионе. Технология с применением метода пиролиза позволяет перерабатывать различные виды шин и пластиковых отходов без предварительной обработки. Это уникальная технология, всего в мире четыре таких установки – в Японии, Южной Корее и Таиланде", – приводятся в сообщении слова представителя компании "КомТрансАвто" Виталия Якимчика. Отмечается, что компании будет предоставлена финансовая поддержка в размере размере 250 миллионов рублей на 10 лет под 3 % годовых. На заемные средства будет приобретено необходимое оборудование и осуществлены строительно-монтажные работы. В целом бюджет проекта составит 715 миллионов рублей и позволит создать не менее 32 новых рабочих мест. Ранее правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило проект закона об утверждении условий проекта соглашения о реализации инвестиционного проекта "Производство дизельного топлива путем переработки вторичного сырья". Планируется, что объем дизельного топлива составит порядка 17,5 тысячи тонн в год, а пеллет – не менее 3,5 тысячи тонн в год.
https://ria.ru/20240926/yugra-1974952410.html
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ханты-мансийский автономный округ, югра, япония, южная корея, экономика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Япония, Южная Корея, Экономика

Фонд развития Югры профинансирует производство топлива из вторсырья

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем в размере 250 миллионов рублей на производство дизельного топлива из вторсырья, сообщает пресс-служба Фонда.
"Будем перерабатывать накопившиеся отходы в виде автомобильных шин и отработанного пластика, тем самым улучшим экологическую обстановку в регионе. Технология с применением метода пиролиза позволяет перерабатывать различные виды шин и пластиковых отходов без предварительной обработки. Это уникальная технология, всего в мире четыре таких установки – в Японии, Южной Корее и Таиланде", – приводятся в сообщении слова представителя компании "КомТрансАвто" Виталия Якимчика.
Отмечается, что компании будет предоставлена финансовая поддержка в размере размере 250 миллионов рублей на 10 лет под 3 % годовых. На заемные средства будет приобретено необходимое оборудование и осуществлены строительно-монтажные работы. В целом бюджет проекта составит 715 миллионов рублей и позволит создать не менее 32 новых рабочих мест.
Ранее правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило проект закона об утверждении условий проекта соглашения о реализации инвестиционного проекта "Производство дизельного топлива путем переработки вторичного сырья". Планируется, что объем дизельного топлива составит порядка 17,5 тысячи тонн в год, а пеллет – не менее 3,5 тысячи тонн в год.
Лес - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Фонд развития Югры профинансирует лесопромышленный комбинат
26 сентября, 21:39
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЮграЯпонияЮжная КореяЭкономика
 
 
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