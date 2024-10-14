https://ria.ru/20241014/yugra-1978025173.html

Фонд развития Югры профинансирует производство топлива из вторсырья

Фонд развития Югры профинансирует производство топлива из вторсырья - РИА Новости, 14.10.2024

Фонд развития Югры профинансирует производство топлива из вторсырья

Фонд развития Югры предоставит льготный заем в размере 250 миллионов рублей на производство дизельного топлива из вторсырья, сообщает пресс-служба Фонда. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:26

2024-10-14T19:26

2024-10-14T19:26

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

югра

япония

южная корея

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем в размере 250 миллионов рублей на производство дизельного топлива из вторсырья, сообщает пресс-служба Фонда. "Будем перерабатывать накопившиеся отходы в виде автомобильных шин и отработанного пластика, тем самым улучшим экологическую обстановку в регионе. Технология с применением метода пиролиза позволяет перерабатывать различные виды шин и пластиковых отходов без предварительной обработки. Это уникальная технология, всего в мире четыре таких установки – в Японии, Южной Корее и Таиланде", – приводятся в сообщении слова представителя компании "КомТрансАвто" Виталия Якимчика. Отмечается, что компании будет предоставлена финансовая поддержка в размере размере 250 миллионов рублей на 10 лет под 3 % годовых. На заемные средства будет приобретено необходимое оборудование и осуществлены строительно-монтажные работы. В целом бюджет проекта составит 715 миллионов рублей и позволит создать не менее 32 новых рабочих мест. Ранее правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило проект закона об утверждении условий проекта соглашения о реализации инвестиционного проекта "Производство дизельного топлива путем переработки вторичного сырья". Планируется, что объем дизельного топлива составит порядка 17,5 тысячи тонн в год, а пеллет – не менее 3,5 тысячи тонн в год.

https://ria.ru/20240926/yugra-1974952410.html

ханты-мансийский автономный округ

япония

южная корея

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ханты-мансийский автономный округ, югра, япония, южная корея, экономика