https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977976799.html

В Якутии компанию местных жителей подозревают в садизме над животными

В Якутии компанию местных жителей подозревают в садизме над животными - РИА Новости, 14.10.2024

В Якутии компанию местных жителей подозревают в садизме над животными

Компания пятерых девушек и юношей в Якутии подозревается в садизме над животными, возбуждено уголовное дело, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк на своем... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:14

2024-10-14T16:14

2024-10-14T16:40

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ирина волк

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ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Компания пятерых девушек и юношей в Якутии подозревается в садизме над животными, возбуждено уголовное дело, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк на своем канале в Telegram. "Мои коллеги из Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с сотрудниками регионального УФСБ России задержали пятерых местных жителей, трое из которых – несовершеннолетние. Они подозреваются в жестоком обращении с животными, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением садистских методов", - заявила Волк. По словам Волк, предварительно установлено, что преступления совершали трое юношей и две девушки в возрасте от 16 до 19 лет. Через интернет-сервис частных объявлений они приобретали кошек, а затем жестоко убивали их различными способами. В настоящее время известно о четырех подобных фактах. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ. Фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избраны различные меры пресечения", - добавила она.

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происшествия, россия, ирина волк, telegram