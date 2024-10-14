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Девятому Герою России из Якутии, вернувшемуся с СВО, вручили 1,5 млн руб - РИА Новости, 14.10.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
14:17 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977948759.html
Девятому Герою России из Якутии, вернувшемуся с СВО, вручили 1,5 млн руб
Девятому Герою России из Якутии, вернувшемуся с СВО, вручили 1,5 млн руб - РИА Новости, 14.10.2024
Девятому Герою России из Якутии, вернувшемуся с СВО, вручили 1,5 млн руб
Глава Якутии Айсен Николаев вручил девятому из якутских бойцов на СВО, удостоенных звания Героя России, Родимиру Максимову сертификат на 1,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:17
2024-10-14T14:17
республика саха (якутия)
россия
якутск
айсен николаев
николай соболев
александр колесов
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ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил девятому из якутских бойцов на СВО, удостоенных звания Героя России, Родимиру Максимову сертификат на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Героя России, уроженца села Туора-Кюель Таттинского района Родимира Максимова в понедельник в Якутске чествовали руководство республики, бойцы СВО, ветераны боевых действий, юнармейцы и представители общественности. "Во время церемонии Родимиру Максимову был вручен денежный сертификат на сумму 1,5 миллиона рублей. Герой России выразил благодарность жителям Якутии за высокую оценку его боевого вклада", - рассказали в пресс-службе. Глава региона, поздравляя бойца, отметил, что вся Якутия гордится им, а также всеми Героями, чей доблестный пример укрепляет боевой дух солдат. Родимир Максимов отличился в бою в районе Новомихайловки, где после ранения командира взял командование на себя и в течение двух суток удерживал позиции, лично уничтожив 27 боевиков. Кроме Максимова, высшей государственной награды были удостоены восемь якутян: Игорь Юргин, Николай Соболев, Александр Колесов, Филипп Евсеев, Алексей Неустроев, Дмитрий Егоров, Дмитрий Куценко и Николай Евдокимов.
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россия, якутск, айсен николаев, николай соболев, александр колесов
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Айсен Николаев, Николай Соболев, Александр Колесов

Девятому Герою России из Якутии, вернувшемуся с СВО, вручили 1,5 млн руб

© Фото : пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)Полтора миллиона рублей вручили девятому из якутских бойцов на СВО Герою России
Полтора миллиона рублей вручили девятому из якутских бойцов на СВО Герою России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Полтора миллиона рублей вручили девятому из якутских бойцов на СВО Герою России
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ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил девятому из якутских бойцов на СВО, удостоенных звания Героя России, Родимиру Максимову сертификат на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Героя России, уроженца села Туора-Кюель Таттинского района Родимира Максимова в понедельник в Якутске чествовали руководство республики, бойцы СВО, ветераны боевых действий, юнармейцы и представители общественности.
© Фото : пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)Полтора миллиона рублей вручили девятому из якутских бойцов на СВО Герою России
Полтора миллиона рублей вручили девятому из якутских бойцов на СВО Герою России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Полтора миллиона рублей вручили девятому из якутских бойцов на СВО Герою России
"Во время церемонии Родимиру Максимову был вручен денежный сертификат на сумму 1,5 миллиона рублей. Герой России выразил благодарность жителям Якутии за высокую оценку его боевого вклада", - рассказали в пресс-службе.
Глава региона, поздравляя бойца, отметил, что вся Якутия гордится им, а также всеми Героями, чей доблестный пример укрепляет боевой дух солдат.
Родимир Максимов отличился в бою в районе Новомихайловки, где после ранения командира взял командование на себя и в течение двух суток удерживал позиции, лично уничтожив 27 боевиков.
Кроме Максимова, высшей государственной награды были удостоены восемь якутян: Игорь Юргин, Николай Соболев, Александр Колесов, Филипп Евсеев, Алексей Неустроев, Дмитрий Егоров, Дмитрий Куценко и Николай Евдокимов.
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Республика Саха (Якутия)РоссияЯкутскАйсен НиколаевНиколай СоболевАлександр Колесов
 
 
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