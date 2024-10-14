https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977948759.html

Девятому Герою России из Якутии, вернувшемуся с СВО, вручили 1,5 млн руб

Девятому Герою России из Якутии, вернувшемуся с СВО, вручили 1,5 млн руб - РИА Новости, 14.10.2024

Девятому Герою России из Якутии, вернувшемуся с СВО, вручили 1,5 млн руб

Глава Якутии Айсен Николаев вручил девятому из якутских бойцов на СВО, удостоенных звания Героя России, Родимиру Максимову сертификат на 1,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:17

2024-10-14T14:17

2024-10-14T14:17

республика саха (якутия)

россия

якутск

айсен николаев

николай соболев

александр колесов

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ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил девятому из якутских бойцов на СВО, удостоенных звания Героя России, Родимиру Максимову сертификат на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Героя России, уроженца села Туора-Кюель Таттинского района Родимира Максимова в понедельник в Якутске чествовали руководство республики, бойцы СВО, ветераны боевых действий, юнармейцы и представители общественности. "Во время церемонии Родимиру Максимову был вручен денежный сертификат на сумму 1,5 миллиона рублей. Герой России выразил благодарность жителям Якутии за высокую оценку его боевого вклада", - рассказали в пресс-службе. Глава региона, поздравляя бойца, отметил, что вся Якутия гордится им, а также всеми Героями, чей доблестный пример укрепляет боевой дух солдат. Родимир Максимов отличился в бою в районе Новомихайловки, где после ранения командира взял командование на себя и в течение двух суток удерживал позиции, лично уничтожив 27 боевиков. Кроме Максимова, высшей государственной награды были удостоены восемь якутян: Игорь Юргин, Николай Соболев, Александр Колесов, Филипп Евсеев, Алексей Неустроев, Дмитрий Егоров, Дмитрий Куценко и Николай Евдокимов.

https://ria.ru/20241011/jakutija-1977640105.html

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россия, якутск, айсен николаев, николай соболев, александр колесов