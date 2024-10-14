https://ria.ru/20241014/vystavka-1977950886.html
Мишустин осмотрел выставку на экспортном форуме "Сделано в России"
Мишустин осмотрел выставку на экспортном форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин осмотрел выставку на экспортном форуме "Сделано в России"
Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел выставку на международном экспортном форуме "Сделано в России". РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:26
2024-10-14T14:26
2024-10-14T14:46
экономика
россия
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977951508_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_166deaba40c9c45f3252d0de2a6835e2.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел выставку на международном экспортном форуме "Сделано в России".Ему, в частности, показали продукцию "Сибирского электротехнического завода", который больше 80 лет является одним из ведущих производителей электродвигателей для разных отраслей промышленности. В том числе на стенде представлена 3D-модель взрывозащищенного электродвигателя, применяемого в машиностроении, ТЭК, горнодобывающей отрасли. Обеспечена стопроцентная локализация.На другом стенде разработки представил машиностроительный дивизион "Росатома". Это одна из крупнейших энергомашиностроительных компаний России, предлагающая полный спектр решений в области проектирования, производства и поставки оборудования для атомной и тепловой энергетики, рынка специальных сталей, нефтегазовой и других ключевых отраслей промышленности.Премьер, в частности, увидел макет плавучего энергоблока: такой способ позволяет обеспечивать энергией прибрежные и удаленные территории, где строительство станций большой мощности невозможно. В числе других преимуществ - высокопрогнозируемый тариф на электроэнергию без привязки к цене на углеводороды, отсутствие выбросов CO2.Также Мишустину представили компанию, которая разрабатывает и производит клапаны, пневмоприводы и другое оборудование для нефтяной, газовой, химической, энергетической, атомной и иных отраслей промышленности. На предприятии реализован полный производственный цикл - от разработки до изготовления свыше 220 позиций, включая испытания и постгарантийное обслуживание. Применяется российское сырье и материалы.На выставке представлены и другие компании. В их числе - ведущий отечественный производитель инсулина. Главе российского кабмина рассказали про новейший препарат - инсулин быстрого действия, предназначенный для взрослых и детей с сахарным диабетом.Еще один стенд посвящен российской частной компании, производящей высокотехнологичные спутниковые компоненты и платформы космических аппаратов (КА), наземное оборудование для отработки и испытаний КА, наземные спутниковые станции. Выполняется полный цикл работ: от проектирования и серийного изготовления бортовых систем и спутников до управления космическими аппаратами на орбите и получения с них данных. Налажено собственное серийное производство компонентов и малых спутников. В 2023 году организация произвела более 100 спутников. На орбите функционируют почти 60 космических аппаратов, выпущенных компанией.В экспозиции размещен наноспутник "Зоркий-2М", использующийся для получения снимков Земли из космоса. Эти данные нужны в агропромышленной сфере, геологии, мониторинге катастроф и других областях.Также свои инновации представил ведущий отечественный разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор. Это в том числе 3D-сканеры и 3D-принтеры, которые применяются в машино-, приборо-, авиа-, судостроении, производстве товаров народного потребления.
https://ria.ru/20241014/forum-1977952901.html
https://ria.ru/20241014/forum-1977915282.html
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экономика, россия, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Сделано в России", Российский экспортный центр (РЭЦ)
Мишустин осмотрел выставку на экспортном форуме "Сделано в России"
Мишустину показали продукцию СЭТЗ на форуме "Сделано в России"
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел выставку на международном экспортном форуме "Сделано в России".
Ему, в частности, показали продукцию "Сибирского электротехнического завода", который больше 80 лет является одним из ведущих производителей электродвигателей для разных отраслей промышленности. В том числе на стенде представлена 3D-модель взрывозащищенного электродвигателя, применяемого в машиностроении, ТЭК, горнодобывающей отрасли. Обеспечена стопроцентная локализация.
На другом стенде разработки представил машиностроительный дивизион "Росатома
". Это одна из крупнейших энергомашиностроительных компаний России, предлагающая полный спектр решений в области проектирования, производства и поставки оборудования для атомной и тепловой энергетики, рынка специальных сталей, нефтегазовой и других ключевых отраслей промышленности.
Премьер, в частности, увидел макет плавучего энергоблока: такой способ позволяет обеспечивать энергией прибрежные и удаленные территории, где строительство станций большой мощности невозможно. В числе других преимуществ - высокопрогнозируемый тариф на электроэнергию без привязки к цене на углеводороды, отсутствие выбросов CO2.
Также Мишустину представили компанию, которая разрабатывает и производит клапаны, пневмоприводы и другое оборудование для нефтяной, газовой, химической, энергетической, атомной и иных отраслей промышленности. На предприятии реализован полный производственный цикл - от разработки до изготовления свыше 220 позиций, включая испытания и постгарантийное обслуживание. Применяется российское сырье и материалы.
На выставке представлены и другие компании. В их числе - ведущий отечественный производитель инсулина. Главе российского кабмина рассказали про новейший препарат - инсулин быстрого действия, предназначенный для взрослых и детей с сахарным диабетом.
Еще один стенд посвящен российской частной компании, производящей высокотехнологичные спутниковые компоненты и платформы космических аппаратов (КА), наземное оборудование для отработки и испытаний КА, наземные спутниковые станции. Выполняется полный цикл работ: от проектирования и серийного изготовления бортовых систем и спутников до управления космическими аппаратами на орбите и получения с них данных. Налажено собственное серийное производство компонентов и малых спутников. В 2023 году организация произвела более 100 спутников. На орбите функционируют почти 60 космических аппаратов, выпущенных компанией.
В экспозиции размещен наноспутник "Зоркий-2М", использующийся для получения снимков Земли
из космоса. Эти данные нужны в агропромышленной сфере, геологии, мониторинге катастроф и других областях.
Также свои инновации представил ведущий отечественный разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор. Это в том числе 3D-сканеры и 3D-принтеры, которые применяются в машино-, приборо-, авиа-, судостроении, производстве товаров народного потребления.