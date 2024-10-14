Четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen
Deutschlandfunk: четыре земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Германские федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония, Гессен и Берлин выступают против закрытия расположенных на них заводов концерна Volkswagen и сокращения персонала, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.
"Все локации должны быть сохранены в полном объеме", - говорится в сообщении радиостанции со ссылкой на совместный документ министров экономики земель.
Также они выступили против того, чтобы отдельные заводы противопоставлялись друг другу, а экономия на местах вводилась в ущерб сотрудникам. Вместо этого они предлагают заключить контракт гарантированной занятости и дохода.
Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
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