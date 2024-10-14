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Четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen - РИА Новости, 14.10.2024
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23:37 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/volkswagen-1978046334.html
Четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen
Четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen - РИА Новости, 14.10.2024
Четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen
Германские федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония, Гессен и Берлин выступают против закрытия расположенных на них заводов концерна Volkswagen и сокращения... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T23:37
2024-10-14T23:37
volkswagen touareg
volkswagen group
германия
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Германские федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония, Гессен и Берлин выступают против закрытия расположенных на них заводов концерна Volkswagen и сокращения персонала, сообщает радиостанция Deutschlandfunk. "Все локации должны быть сохранены в полном объеме", - говорится в сообщении радиостанции со ссылкой на совместный документ министров экономики земель. Также они выступили против того, чтобы отдельные заводы противопоставлялись друг другу, а экономия на местах вводилась в ущерб сотрудникам. Вместо этого они предлагают заключить контракт гарантированной занятости и дохода. Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
https://ria.ru/20241002/volkswagen-1976053552.html
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Volkswagen Touareg, Volkswagen Group, Германия, Нижняя Саксония, Саксония, В мире
Четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen

Deutschlandfunk: четыре земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Германские федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония, Гессен и Берлин выступают против закрытия расположенных на них заводов концерна Volkswagen и сокращения персонала, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.
"Все локации должны быть сохранены в полном объеме", - говорится в сообщении радиостанции со ссылкой на совместный документ министров экономики земель.
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Также они выступили против того, чтобы отдельные заводы противопоставлялись друг другу, а экономия на местах вводилась в ущерб сотрудникам. Вместо этого они предлагают заключить контракт гарантированной занятости и дохода.
Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
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Volkswagen TouaregVolkswagen GroupГерманияНижняя СаксонияСаксонияВ мире
 
 
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