https://ria.ru/20241014/volkswagen-1978046334.html

Четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen

Четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen - РИА Новости, 14.10.2024

Четыре федеральные земли ФРГ выступили против закрытия заводов Volkswagen

Германские федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония, Гессен и Берлин выступают против закрытия расположенных на них заводов концерна Volkswagen и сокращения... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T23:37

2024-10-14T23:37

2024-10-14T23:37

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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Германские федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония, Гессен и Берлин выступают против закрытия расположенных на них заводов концерна Volkswagen и сокращения персонала, сообщает радиостанция Deutschlandfunk. "Все локации должны быть сохранены в полном объеме", - говорится в сообщении радиостанции со ссылкой на совместный документ министров экономики земель. Также они выступили против того, чтобы отдельные заводы противопоставлялись друг другу, а экономия на местах вводилась в ущерб сотрудникам. Вместо этого они предлагают заключить контракт гарантированной занятости и дохода. Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.

https://ria.ru/20241002/volkswagen-1976053552.html

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