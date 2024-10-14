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Минобороны предложило отнести к ветеранам отражавших вторжение добровольцев - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:29 14.10.2024 (обновлено: 20:30 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/veterany-1978030879.html
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражавших вторжение добровольцев
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражавших вторжение добровольцев - РИА Новости, 14.10.2024
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражавших вторжение добровольцев
Минобороны России предлагает отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России, следует из РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:29
2024-10-14T20:30
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Минобороны России предлагает отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России, следует из проекта указа, опубликованного на официальном портале правовых актов. Как указано в пояснительной записке к проекту, он подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий добровольцам, принимавшим участие в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации а также вооруженной провокации на границе РФ и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения спецоперации. "В связи с динамикой проведения СВО перечень территорий Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, предлагается определять Правительством Российской Федерации", - сказано в записке. Предполагаемые расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на реализацию изменений в закон составят в 2025 году более 1,031 миллиарда рублей, в 2026 году – более 1,124 миллиарда рублей, а в 2027 году – более 1,256 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240814/armiya-1966053980.html
https://ria.ru/20240826/veterany-1968574541.html
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россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражавших вторжение добровольцев

МО предложило отнести к ветеранам добровольцев, отражавших вторжение в РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Минобороны России предлагает отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России, следует из проекта указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Как указано в пояснительной записке к проекту, он подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий добровольцам, принимавшим участие в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации а также вооруженной провокации на границе РФ и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения спецоперации.
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"В связи с динамикой проведения СВО перечень территорий Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, предлагается определять Правительством Российской Федерации", - сказано в записке.
Предполагаемые расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на реализацию изменений в закон составят в 2025 году более 1,031 миллиарда рублей, в 2026 году – более 1,124 миллиарда рублей, а в 2027 году – более 1,256 миллиарда рублей.
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