https://ria.ru/20241014/veterany-1978030879.html
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражавших вторжение добровольцев
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражавших вторжение добровольцев - РИА Новости, 14.10.2024
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражавших вторжение добровольцев
Минобороны России предлагает отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России, следует из РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:29
2024-10-14T20:29
2024-10-14T20:30
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Минобороны России предлагает отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России, следует из проекта указа, опубликованного на официальном портале правовых актов. Как указано в пояснительной записке к проекту, он подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий добровольцам, принимавшим участие в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации а также вооруженной провокации на границе РФ и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения спецоперации. "В связи с динамикой проведения СВО перечень территорий Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, предлагается определять Правительством Российской Федерации", - сказано в записке. Предполагаемые расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на реализацию изменений в закон составят в 2025 году более 1,031 миллиарда рублей, в 2026 году – более 1,124 миллиарда рублей, а в 2027 году – более 1,256 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240814/armiya-1966053980.html
https://ria.ru/20240826/veterany-1968574541.html
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россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Минобороны предложило отнести к ветеранам отражавших вторжение добровольцев
МО предложило отнести к ветеранам добровольцев, отражавших вторжение в РФ
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Минобороны России предлагает отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России, следует из проекта указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Как указано в пояснительной записке к проекту, он подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий добровольцам, принимавшим участие в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации а также вооруженной провокации на границе РФ и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения спецоперации.
"В связи с динамикой проведения СВО перечень территорий Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, предлагается определять Правительством Российской Федерации", - сказано в записке.
Предполагаемые расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на реализацию изменений в закон составят в 2025 году более 1,031 миллиарда рублей, в 2026 году – более 1,124 миллиарда рублей, а в 2027 году – более 1,256 миллиарда рублей.