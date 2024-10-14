https://ria.ru/20241014/vengriya-1977874353.html

В выборы в Венгрии могла вмешаться "соседняя страна", не исключил Сийярто

В выборы в Венгрии могла вмешаться "соседняя страна", не исключил Сийярто - РИА Новости, 14.10.2024

В выборы в Венгрии могла вмешаться "соседняя страна", не исключил Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости не исключил, что "соседняя страна" могла участвовать во вмешательстве в венгерские парламентские выборы... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T04:11

2024-10-14T04:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости не исключил, что "соседняя страна" могла участвовать во вмешательстве в венгерские парламентские выборы 2022 года. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов. "Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент (Владимир Зеленский – ред.), не была частью этого (вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году – ред.)", - сказал Сийярто. При этом он добавил, что речь идет о "соседней стране". В ответ на уточняющий вопрос о том, не исключает ли он, что "соседняя страна" могла играть роль во вмешательстве в венгерские выборы, глава МИД сказал: "Мы не можем этого исключать. В то время были признаки этого. Но, поскольку мы победили, они теряют свое значение, я бы сказал". На парламентских выборах в Венгрии победил альянс "Фидес" - Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) под руководством премьер-министра Виктора Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199 и сохранивший третий раз подряд конституционное большинство. Коалиция из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 57 мест. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения "Наша Родина" и одно - у Немецкого национального списка. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьера страны, он возглавил правительство в пятый раз.

https://ria.ru/20241014/vengriya-1977872524.html

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венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, дмитрий кулеба, мид украины, в мире