В выборы в Венгрии могла вмешаться "соседняя страна", не исключил Сийярто
Сийярто: в выборы 2022 года в Венгрии могла вмешаться соседняя страна
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости не исключил, что "соседняя страна" могла участвовать во вмешательстве в венгерские парламентские выборы 2022 года.
В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
"Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент (Владимир Зеленский – ред.), не была частью этого (вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году – ред.)", - сказал Сийярто.
При этом он добавил, что речь идет о "соседней стране".
В ответ на уточняющий вопрос о том, не исключает ли он, что "соседняя страна" могла играть роль во вмешательстве в венгерские выборы, глава МИД сказал: "Мы не можем этого исключать. В то время были признаки этого. Но, поскольку мы победили, они теряют свое значение, я бы сказал".
На парламентских выборах в Венгрии победил альянс "Фидес" - Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) под руководством премьер-министра Виктора Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199 и сохранивший третий раз подряд конституционное большинство. Коалиция из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 57 мест. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения "Наша Родина" и одно - у Немецкого национального списка. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьера страны, он возглавил правительство в пятый раз.
Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан
11 октября, 17:14