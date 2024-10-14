Рейтинг@Mail.ru
В выборы в Венгрии могла вмешаться "соседняя страна", не исключил Сийярто - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 14.10.2024 (обновлено: 04:12 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/vengriya-1977874353.html
В выборы в Венгрии могла вмешаться "соседняя страна", не исключил Сийярто
В выборы в Венгрии могла вмешаться "соседняя страна", не исключил Сийярто - РИА Новости, 14.10.2024
В выборы в Венгрии могла вмешаться "соседняя страна", не исключил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости не исключил, что "соседняя страна" могла участвовать во вмешательстве в венгерские парламентские выборы... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T04:11
2024-10-14T04:12
венгрия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
дмитрий кулеба
мид украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960420515_0:40:3168:1822_1920x0_80_0_0_87f895eebb348017dfee98dd259bb059.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости не исключил, что "соседняя страна" могла участвовать во вмешательстве в венгерские парламентские выборы 2022 года. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов. "Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент (Владимир Зеленский – ред.), не была частью этого (вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году – ред.)", - сказал Сийярто. При этом он добавил, что речь идет о "соседней стране". В ответ на уточняющий вопрос о том, не исключает ли он, что "соседняя страна" могла играть роль во вмешательстве в венгерские выборы, глава МИД сказал: "Мы не можем этого исключать. В то время были признаки этого. Но, поскольку мы победили, они теряют свое значение, я бы сказал". На парламентских выборах в Венгрии победил альянс "Фидес" - Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) под руководством премьер-министра Виктора Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199 и сохранивший третий раз подряд конституционное большинство. Коалиция из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 57 мест. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения "Наша Родина" и одно - у Немецкого национального списка. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьера страны, он возглавил правительство в пятый раз.
https://ria.ru/20241014/vengriya-1977872524.html
https://ria.ru/20241011/orban-1977650311.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960420515_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_a2461e96f5700e140f67a9d3962d12a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, дмитрий кулеба, мид украины, в мире
Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, В мире
В выборы в Венгрии могла вмешаться "соседняя страна", не исключил Сийярто

Сийярто: в выборы 2022 года в Венгрии могла вмешаться соседняя страна

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости не исключил, что "соседняя страна" могла участвовать во вмешательстве в венгерские парламентские выборы 2022 года.
В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
Сийярто о вмешательствах в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Сийярто обвинил США в попытке вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году
03:10
"Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент (Владимир Зеленский – ред.), не была частью этого (вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году – ред.)", - сказал Сийярто.
При этом он добавил, что речь идет о "соседней стране".
В ответ на уточняющий вопрос о том, не исключает ли он, что "соседняя страна" могла играть роль во вмешательстве в венгерские выборы, глава МИД сказал: "Мы не можем этого исключать. В то время были признаки этого. Но, поскольку мы победили, они теряют свое значение, я бы сказал".
На парламентских выборах в Венгрии победил альянс "Фидес" - Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) под руководством премьер-министра Виктора Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199 и сохранивший третий раз подряд конституционное большинство. Коалиция из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 57 мест. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения "Наша Родина" и одно - у Немецкого национального списка. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьера страны, он возглавил правительство в пятый раз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан
11 октября, 17:14
 
ВенгрияБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанДмитрий КулебаМИД УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала