https://ria.ru/20241014/vengriya-1977872524.html

Сийярто обвинил США в попытке вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году

Сийярто обвинил США в попытке вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году - РИА Новости, 14.10.2024

Сийярто обвинил США в попытке вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году

Из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году, на это тратились миллионы долларов, заявил в интервью РИА РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T03:10

2024-10-14T03:10

2024-10-14T08:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году, на это тратились миллионы долларов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Насколько мне известно, во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так", - сказал Сийярто. По его словам, осуществлялось очень мощное вмешательство, при этом много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. "Но в конце концов важна воля народа. Несмотря на эти очень большие инвестиции в нашу оппозицию, мы победили с большим перевесом. Мы получили рекордную поддержку, разрыв между нами и ними был тоже рекордным. Мы набрали 54%, они 35%, если я не ошибаюсь. Так что я надеюсь, все будущие вмешательства, если таковые будут, закончатся с таким же результатом", - добавил министр. Сийярто подчеркнул, что "американские структуры потратили миллионы долларов на венгерских выборах, во время венгерских выборов". Он указал, что средства инвестировались в венгерскую оппозицию, в оппозиционные СМИ. "Это все еще продолжается", - заключил он. Ранее газета Magyar Nemzet со ссылкой на предварительный отчет Венгерской службы государственного аудита сообщила, что коалиция из шести оппозиционных партий на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2022 года получила из-за рубежа как минимум 4,6 миллиона евро. Экс-кандидат в премьеры Венгрии от объединенной оппозиции Петер Марки-Зай заявил в подкасте газеты Magyar Hang, что в середине июня, спустя несколько месяцев после выборов, оппозиционная коалиция получила поддержку из США на "сотни миллионов" форинтов, с помощью которых они смогли оплатить "последние счета (предвыборной) кампании". Он отметил, что деньги поступили от американского фонда Action for Democracy. По словам Марки-Зая, около 100 миллионов форинтов (более 280 тысяч долларов) останутся у оппозиции из общей суммы кампании на "несколько миллиардов". Magyar Hang отмечает, что Action for Democracy - это неправительственная организация, созданная в США в начале 2022 года, в консультативный совет которой входят в том числе историк Тимоти Гартон Эш, журналистка Энн Эпплбаум и политолог Фрэнсис Фукуяма. Президентом и директором организации является Давид Кораньи, дипломатический советник мэра Будапешта Гергея Карачоня, активного члена оппозиционной коалиции. На парламентских выборах в Венгрии победил альянс "Фидес" - Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) под руководством премьер-министра Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199 и сохранивший третий раз подряд конституционное большинство. Коалиция из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 57 мест. Из оставшихся семи мест шесть - у правого движения "Наша Родина" и одно - у Немецкого национального списка. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьера страны, он возглавил правительство в пятый раз.

https://ria.ru/20240723/ekspert-1961417246.html

https://ria.ru/20240511/vengriya-1945246868.html

https://ria.ru/20240407/vengriya-1938320911.html

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Сийярто о вмешательствах в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году Глава МИД Венгрии в интервью РИА Новости заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Средства инвестировались в оппозицию и в оппозиционные СМИ. Министр также не исключил, что "соседняя страна" могла вмешаться в выборы и он "не совсем уверен", что Украина не была частью этого вмешательства. 2024-10-14T03:10 true PT1M20S

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