https://ria.ru/20241014/vengrija-1977971689.html

Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину

Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину - РИА Новости, 14.10.2024

Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину

Венгрия не поддерживает планы стран ЕС отправить военных советников на Украину, потому что это грозит эскалацией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:48

2024-10-14T15:48

2024-10-14T15:48

в мире

венгрия

киев

украина

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Венгрия не поддерживает планы стран ЕС отправить военных советников на Украину, потому что это грозит эскалацией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Когда ЕС начал подготовку украинских военных, мы конструктивно воздержались, мы не согласны с этой миссией и считаем ее опасной... Но не мешали другим ее осуществлять. Но сейчас предлагают в рамках этой миссии Евросоюзу делегировать военных советников в Киев. Это уже слишком для красной линии... Мы заявили, что не считаем приемлемой отправку военных советников ЕС в Киев, считаем ее очень опасной и не можем поддержать", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1. По его словам, в последние годы в мире случалось много плохого, когда кто-то отправлял в другую страну военных советников, Венгрия, как подчеркнул Сийярто, не хотела бы, чтобы ЕС создавал риск новой эскалации.

https://ria.ru/20241002/vengriya-1975965251.html

венгрия

киев

украина

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в мире, венгрия, киев, украина, петер сийярто, евросоюз