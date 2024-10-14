Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину
Сийярто: Венгрия не поддержала планы ЕС отправить военных советников на Украину
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© Sputnik / Стрингер
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Венгрия не поддерживает планы стран ЕС отправить военных советников на Украину, потому что это грозит эскалацией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Когда ЕС начал подготовку украинских военных, мы конструктивно воздержались, мы не согласны с этой миссией и считаем ее опасной... Но не мешали другим ее осуществлять. Но сейчас предлагают в рамках этой миссии Евросоюзу делегировать военных советников в Киев. Это уже слишком для красной линии... Мы заявили, что не считаем приемлемой отправку военных советников ЕС в Киев, считаем ее очень опасной и не можем поддержать", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, в последние годы в мире случалось много плохого, когда кто-то отправлял в другую страну военных советников,
Венгрия, как подчеркнул Сийярто, не хотела бы, чтобы ЕС создавал риск новой эскалации.
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