https://ria.ru/20241014/vengrija-1977966701.html

Венгрия поддержала предложение Борреля о добровольных взносах в фонд мира

Венгрия поддержала предложение Борреля о добровольных взносах в фонд мира - РИА Новости, 14.10.2024

Венгрия поддержала предложение Борреля о добровольных взносах в фонд мира

Венгрия не против предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о добровольных взносах странами ЕС в Европейский фонд мира для компенсации поставок оружия... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:30

2024-10-14T15:30

2024-10-14T16:05

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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Венгрия не против предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о добровольных взносах странами ЕС в Европейский фонд мира для компенсации поставок оружия Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.В июне Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм. Европейская внешнеполитическая служба представила государствам-членам предложение, которое предусматривает, в том числе, внесение средств странами сообщества на добровольной основе, что позволит обойти вето Венгрии."Сегодня на заседании было также давление по поводу того, чтобы мы выплатили шесть миллиардов евро из так называемого Европейского фонда мира тем, кто отправил свое оружие Украине... Мы по-прежнему этого не позволяем. Верховный представитель выдвинул предложение делать взносы на добровольной основе. Мы именно к этому и призывали 2,5 года... Я сказал верховному представителю, что мы поддерживаем взносы на добровольной основе", - сказал Сийярто журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС, трансляцию вел телеканал М1.По его словам, теперь "нельзя будет обвинять Венгрию в том, что нет выплат из Европейского фонда мира".Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия планирует направить свою часть из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо того, чтобы оплачивать поставки оружия Украине.Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html

https://ria.ru/20241014/vengriya-1977872524.html

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в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато, европейская внешнеполитическая служба