https://ria.ru/20241014/ukrenergo-1977992101.html

Украина может лишиться права на импорт электричества из ЕС, считает эксперт

Украина может лишиться права на импорт электричества из ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 14.10.2024

Украина может лишиться права на импорт электричества из ЕС, считает эксперт

Украинскую национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" могут лишить сертификации соответствия европейским стандартам, из-за чего Украина может потерять... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:09

2024-10-14T17:09

2024-10-14T17:09

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укрэнерго

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украинскую национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" могут лишить сертификации соответствия европейским стандартам, из-за чего Украина может потерять возможность импортировать электричество из ЕС, заявил в понедельник директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко. По словам Харченко, сертификацию соответствия европейским стандартам "Укрэнерго" получила за несколько месяцев до начала военного конфликта. Одной из причин, по которой компанию могут лишить сертификации, утверждает он, стало отсутствие полноценного корпоративного управления в "Укрэнерго" после увольнения из-за политического давления двух членов наблюдательного совета. "Если лишение сертификации произойдет, то почти одновременно Украина, скорее всего, потеряет возможность импорта электроэнергии, а заодно эта ситуация нанесет огромный вред процессу интеграции рынка электроэнергии Украины в Европу... Благодарить за этот риск нужно исключительно министерство энергетики и лично министра", – приводит слова Харченко местное издание "Европейская правда". Он утверждает, что секретариат Энергетического сообщества требует привести в соответствие с европейскими правилами устав "Укрэнерго", чтобы обезопасить хозяйственную деятельность нацкомпании от вмешательств правительства. Согласно правилам Энергетического сообщества, министерство энергетики не может быть одновременно и разработчиком госполитики и акционером, управляющим компанией. "Или до 9 декабря украинская сторона приведет все в порядок, или сертификация будет отозвана. Если сертификация будет отозвана, это будет означать, что "Укрэнерго" больше не сможет быть частью ENTSO-E (Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии), со всеми вытекающими последствиями...", – заключил Харченко.

https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

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украина, европа, укрэнерго, евросоюз, в мире