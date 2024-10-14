https://ria.ru/20241014/ukraina-1978013210.html
Более 60 посольств Украины получили анонимные сообщения о минировании
Более 60 посольств Украины получили анонимные сообщения о минировании - РИА Новости, 14.10.2024
Более 60 посольств Украины получили анонимные сообщения о минировании
Более 60 заграничных дипучреждений Украины и структурные подразделения МИД Украины в понедельник получили анонимные сообщения о "минировании" зданий, сообщили в РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:17
2024-10-14T18:17
2024-10-14T18:17
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Более 60 заграничных дипучреждений Украины и структурные подразделения МИД Украины в понедельник получили анонимные сообщения о "минировании" зданий, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве. Ранее в понедельник новостное агентство Observador сообщило, что посольство Украины в столице Португалии Лиссабоне было эвакуировано после поступления угрозы о заложенном взрывном устройстве. "В понедельник, 14 октября, более шести десятков зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий, это число продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины. По информации ведомства, глава министерства поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях. При этом в МИД отметили, что волна анонимных сообщений о "минировании" не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений. "Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме. Министерство иностранных дел Украины находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и цели скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20241014/ukraina-1978009207.html
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в мире, украина, португалия, лиссабон (город), мид украины
В мире, Украина, Португалия, Лиссабон (город), МИД Украины
Более 60 посольств Украины получили анонимные сообщения о минировании
МИД Украины: более 60 дипучреждений получили анонимные сообщения о минировании
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Более 60 заграничных дипучреждений Украины и структурные подразделения МИД Украины в понедельник получили анонимные сообщения о "минировании" зданий, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в понедельник новостное агентство Observador сообщило, что посольство Украины в столице Португалии Лиссабоне
было эвакуировано после поступления угрозы о заложенном взрывном устройстве.
"В понедельник, 14 октября, более шести десятков зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий, это число продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины
", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.
По информации ведомства, глава министерства поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях. При этом в МИД отметили, что волна анонимных сообщений о "минировании" не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений.
"Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме. Министерство иностранных дел Украины находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и цели скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов", - добавили в МИД.