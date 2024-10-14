https://ria.ru/20241014/ukraina-1978010889.html
На Украине рассказали, когда иссяк поток желающих вступить в ВСУ
На Украине рассказали, когда иссяк поток желающих вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
На Украине рассказали, когда иссяк поток желающих вступить в ВСУ
Поток жителей Украины, желающих добровольно вступить в ряды ВСУ, иссяк в 2023 году, заявил в интервью сержант 79-й бригады украинских войск с позывным "Кузнец". РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:02
2024-10-14T18:02
2024-10-14T18:02
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Поток жителей Украины, желающих добровольно вступить в ряды ВСУ, иссяк в 2023 году, заявил в интервью сержант 79-й бригады украинских войск с позывным "Кузнец". По словам "Кузнеца", который дал интервью газете Times, почти все новобранцы в его бригаде старше 35 лет, некоторые из них алкоголики, у некоторых артрит. Более того, у них отсутствует мотивация воевать. "Приток... (тех, кто желал вступить в ряды ВСУ) иссяк в 2023 году", - добавил он. Сержант также посетовал на то, что базовое обучение, которое получают новобранцы, малополезно на поле боя: значительная часть этого курса основана на теории, разработанной членами НАТО десятилетия назад, до изобретения FPV-дронов и планирующих бомб.
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977670142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
На Украине рассказали, когда иссяк поток желающих вступить в ВСУ
Украинский сержант "Кузнец": поток желающих вступить в ряды ВСУ иссяк в 2023 г