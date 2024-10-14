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На Украине рассказали, когда иссяк поток желающих вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/ukraina-1978010889.html
На Украине рассказали, когда иссяк поток желающих вступить в ВСУ
На Украине рассказали, когда иссяк поток желающих вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
На Украине рассказали, когда иссяк поток желающих вступить в ВСУ
Поток жителей Украины, желающих добровольно вступить в ряды ВСУ, иссяк в 2023 году, заявил в интервью сержант 79-й бригады украинских войск с позывным "Кузнец". РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:02
2024-10-14T18:02
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Поток жителей Украины, желающих добровольно вступить в ряды ВСУ, иссяк в 2023 году, заявил в интервью сержант 79-й бригады украинских войск с позывным "Кузнец". По словам "Кузнеца", который дал интервью газете Times, почти все новобранцы в его бригаде старше 35 лет, некоторые из них алкоголики, у некоторых артрит. Более того, у них отсутствует мотивация воевать. "Приток... (тех, кто желал вступить в ряды ВСУ) иссяк в 2023 году", - добавил он. Сержант также посетовал на то, что базовое обучение, которое получают новобранцы, малополезно на поле боя: значительная часть этого курса основана на теории, разработанной членами НАТО десятилетия назад, до изобретения FPV-дронов и планирующих бомб.
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украина, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
На Украине рассказали, когда иссяк поток желающих вступить в ВСУ

Украинский сержант "Кузнец": поток желающих вступить в ряды ВСУ иссяк в 2023 г

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Поток жителей Украины, желающих добровольно вступить в ряды ВСУ, иссяк в 2023 году, заявил в интервью сержант 79-й бригады украинских войск с позывным "Кузнец".
По словам "Кузнеца", который дал интервью газете Times, почти все новобранцы в его бригаде старше 35 лет, некоторые из них алкоголики, у некоторых артрит. Более того, у них отсутствует мотивация воевать.
"Приток... (тех, кто желал вступить в ряды ВСУ) иссяк в 2023 году", - добавил он.
Сержант также посетовал на то, что базовое обучение, которое получают новобранцы, малополезно на поле боя: значительная часть этого курса основана на теории, разработанной членами НАТО десятилетия назад, до изобретения FPV-дронов и планирующих бомб.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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