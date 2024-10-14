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СМИ назвали причину облав сотрудников военкоматов на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
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16:45 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977984434.html
СМИ назвали причину облав сотрудников военкоматов на Украине
СМИ назвали причину облав сотрудников военкоматов на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
СМИ назвали причину облав сотрудников военкоматов на Украине
Массовые облавы сотрудников военкоматов на Украине связаны со срывом планов по мобилизации, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:45
2024-10-14T16:45
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Массовые облавы сотрудников военкоматов на Украине связаны со срывом планов по мобилизации, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "С прошлой недели почти по всей Украине идут масштабные рейды ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы - ред.). Это, пожалуй, самая мощная активизация "улично-принудительной" мобилизации с момента начала войны", - говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, такие рейды носят "показательный характер", чтобы напомнить, что "неприкасаемых нет", но основная причина активизации облав сотрудников военкоматов – "тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации". "Официально заявляется, что, после принятия закона о мобилизации, ее темпы выросли чуть ли не в три раза. Но в реальности таких цифр нет и близко. На самом деле рост был, но в пределах 50% плюс-минус. И был обеспечен он в основном не новым законом о мобилизации, а резким снижением требований по пригодности к службе по состоянию здоровья. Прохождение ВВК стало в большинстве случаев абсолютной формальностью. Это и дало прирост. Но с сентября пошел сильный спад", - приводит "Страна" слова источника в военкомате. При этом собеседник издания считает, что эффект от рейдов военкоматов очень низкий из-за тотальной коррупции, так как, даже если забрали на улице, есть возможность выйти за деньги. "Если забрали на улице и нет отсрочки, то есть возможность выйти из автобуса сразу еще до прибытия в ТЦК – это стоит около тысячи долларов. Половину от этой суммы нужно сдать начальству после рейда… Есть возможность уйти домой и из ТЦК. Но это дороже. Цена вопроса – уже от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от аппетита руководства. Кроме того, могут обязать еще заносить от 500 до тысячи долларов ежемесячно, как гарантию того, что снова не задержат", - говорит источник. По его словам, после некоторых рейдов мобилизуют лишь 10-15% задержанных. Из-за снижения требований по здоровью годными к службе признают мужчин с хроническими заболеваниями, и даже алко- и наркозависимых, добавил собеседник издания. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
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В мире, Украина, Киев, Днепропетровск, Страна.ua
СМИ назвали причину облав сотрудников военкоматов на Украине

Облавы сотрудников военкоматов на Украине связаны с планами по мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Массовые облавы сотрудников военкоматов на Украине связаны со срывом планов по мобилизации, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua".
Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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"С прошлой недели почти по всей Украине идут масштабные рейды ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы - ред.). Это, пожалуй, самая мощная активизация "улично-принудительной" мобилизации с момента начала войны", - говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, такие рейды носят "показательный характер", чтобы напомнить, что "неприкасаемых нет", но основная причина активизации облав сотрудников военкоматов – "тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации".
"Официально заявляется, что, после принятия закона о мобилизации, ее темпы выросли чуть ли не в три раза. Но в реальности таких цифр нет и близко. На самом деле рост был, но в пределах 50% плюс-минус. И был обеспечен он в основном не новым законом о мобилизации, а резким снижением требований по пригодности к службе по состоянию здоровья. Прохождение ВВК стало в большинстве случаев абсолютной формальностью. Это и дало прирост. Но с сентября пошел сильный спад", - приводит "Страна" слова источника в военкомате.
При этом собеседник издания считает, что эффект от рейдов военкоматов очень низкий из-за тотальной коррупции, так как, даже если забрали на улице, есть возможность выйти за деньги.
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"Если забрали на улице и нет отсрочки, то есть возможность выйти из автобуса сразу еще до прибытия в ТЦК – это стоит около тысячи долларов. Половину от этой суммы нужно сдать начальству после рейда… Есть возможность уйти домой и из ТЦК. Но это дороже. Цена вопроса – уже от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от аппетита руководства. Кроме того, могут обязать еще заносить от 500 до тысячи долларов ежемесячно, как гарантию того, что снова не задержат", - говорит источник.
По его словам, после некоторых рейдов мобилизуют лишь 10-15% задержанных. Из-за снижения требований по здоровью годными к службе признают мужчин с хроническими заболеваниями, и даже алко- и наркозависимых, добавил собеседник издания.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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