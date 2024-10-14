https://ria.ru/20241014/ukraina-1977982908.html

"А то ничего не останется". В Британии дали неожиданный совет украинцам

"А то ничего не останется". В Британии дали неожиданный совет украинцам - РИА Новости, 14.10.2024

"А то ничего не останется". В Британии дали неожиданный совет украинцам

Читатели Daily Mail предложили украинцам выступить против Владимира Зеленского из-за насильственной мобилизации и высоких потерь на фронте. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:40

2024-10-14T16:40

2024-10-14T16:40

специальная военная операция на украине

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украина

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail предложили украинцам выступить против Владимира Зеленского из-за насильственной мобилизации и высоких потерь на фронте.В пятницу украинские СМИ сообщили, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы "Океан Эльзы" и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении."Ребята, вам надо свергнуть вашего Зеленского и отдать его под суд, а то от вашей страны ничего не останется", — посоветовал Eloniswise."Он запретил православную церковь, а оппозицию бросил за решетку. Он точно диктатор", — поддержал Bingotonight."Такая она, демократия и свобода по-украински", — заметил Myles A Part."Бросают все новых мужчин в эту мясорубку. Пора это заканчивать", — добавил TexasThomas."Он пришел к власти, пообещав мир по минской формуле. <…> А потом показал всю свою лживость. Украинцы голосовали за мирный компромисс за рамками НАТО. Но их обманули Джонсон, Меркель, Нуланд и Зеленский", — написал SL4534540."Что ж, парни, удачи вам. Большинство из вас живыми домой не вернется. Теперь вы знаете, что ваш босс стал мультимиллионером, а его жена делает покупки в парижских бутиках", — резюмировал Clyde Davies.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если ее не увидеть. При этом военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241014/ritter-1977948091.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977962673.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато