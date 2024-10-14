Украину ждет тяжелая зима, пишут СМИ
WSJ: Украину ждет тяжелая зима из-за медленных поставок западных вооружений
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий, ситуацию могут усугубить отключения электроэнергии по всей стране, сообщает газета Wall Street Journal.
"Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима. Она уступает в численности и в огневой мощи и медленно, но неуклонно теряет территории на основном восточном фронте", - пишет издание.
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Как отмечает газета, удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры перегружают ПВО и приводят к отключениям электричества, которые зимой могут лишь усугубиться. Помимо того, ВСУ на передовой испытывают нехватку снаряжения, бронетехники, артиллерии и самого личного состава.
В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.