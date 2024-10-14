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Украину ждет тяжелая зима, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2024
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10:30 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977900812.html
Украину ждет тяжелая зима, пишут СМИ
Украину ждет тяжелая зима, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2024
Украину ждет тяжелая зима, пишут СМИ
Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:30
2024-10-14T10:30
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий, ситуацию могут усугубить отключения электроэнергии по всей стране, сообщает газета Wall Street Journal. "Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима. Она уступает в численности и в огневой мощи и медленно, но неуклонно теряет территории на основном восточном фронте", - пишет издание. Как отмечает газета, удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры перегружают ПВО и приводят к отключениям электричества, которые зимой могут лишь усугубиться. Помимо того, ВСУ на передовой испытывают нехватку снаряжения, бронетехники, артиллерии и самого личного состава. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Украину ждет тяжелая зима, пишут СМИ

WSJ: Украину ждет тяжелая зима из-за медленных поставок западных вооружений

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий, ситуацию могут усугубить отключения электроэнергии по всей стране, сообщает газета Wall Street Journal.
"Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима. Она уступает в численности и в огневой мощи и медленно, но неуклонно теряет территории на основном восточном фронте", - пишет издание.
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Как отмечает газета, удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры перегружают ПВО и приводят к отключениям электричества, которые зимой могут лишь усугубиться. Помимо того, ВСУ на передовой испытывают нехватку снаряжения, бронетехники, артиллерии и самого личного состава.
В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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