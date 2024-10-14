https://ria.ru/20241014/udmurtiya-1977941193.html

Аграрии Удмуртии собрали 750 тысяч тонн зерна - Бречалов

Аграрии Удмуртии собрали 750 тысяч тонн зерна - Бречалов - РИА Новости, 14.10.2024

Аграрии Удмуртии собрали 750 тысяч тонн зерна - Бречалов

Удмуртские механизаторы собрали 750 тысяч тонн зерна, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:39

2024-10-14T13:39

2024-10-14T13:39

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

можгинский район

завьяловский район

александр бречалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 14 окт - РИА Новости. Удмуртские механизаторы собрали 750 тысяч тонн зерна, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Хлеб убран. Этой осенью наши механизаторы собрали 750 тысяч тонн зерна. Несмотря на поздние заморозки и дожди, сельхозпредприятия полностью обеспечили себя зерном", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, средняя урожайность по республике составила 25 центнеров с гектара. Больше всех зерна заготовили можгинцы – 73,5 тыс. тонн, сарапульцы – 67,1 тыс. тонн, алнашцы — 58,3 тыс. тонн. "На уборке трудились больше 4000 специалистов: агрономы, инженеры, трактористы, комбайнеры, водители. Благодарю за работу!" – отметил Бречалов. В пресс-службе главы республики рассказали, что общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Удмуртской Республике в этом году 894,4 тысячи гектаров. Из них под посевами зерновых и зернобобовых почти 340 тысяч гектаров. "Наивысшей урожайности 42,1 центнера с гектара достиг кооператив "Родина" Можгинского района, 41,6 ц/га – фермерское хозяйство Андрея Зямбекова из Завьяловского района, 37,4 ц/га – производственная площадка "Прикамье "Русской нивы" Каракулинского района, 37 ц/га – хозяйство предпринимателя Владимира Сергеева из Алнашского района, 36,9 ц/га – фермерское хозяйство Николая Собина из Шарканского района", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в республике продолжается уборка картофеля и овощей. Уже убрано более 78 тысяч тонн картофеля и 2,7 тысячи тонн капусты, моркови, свеклы, лука и чеснока. На зимний период уже посеяно 56 тысяч гектаров озимых культур. Также продолжается заготовка кормов для крупного рогатого скота. В силосные ямы заложено уже на 18% больше от общей потребности кормов – 37,8 центнера на одну голову. "Напомним, что август в Удмуртии был дождливым – полегли посевы, зерно начало прорастать в колосе – пострадало 2,9 тысячи га площадей. Влажность зерна, поступающая на сушильно-сортировальные комплексы, достигала 22%. Это повысило их загрузку. С большим трудом проходили уборочные работы и подработка зерна. Указом главы республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Но в сентябре в Удмуртии установилась благоприятная погода, и аграрии массово выехали в поля и завершили уборку", - отмечают региональные власти.

https://ria.ru/20241011/brechalov-1977653051.html

https://ria.ru/20241011/udmurtiya-1977671575.html

удмуртская республика (удмуртия)

можгинский район

завьяловский район

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удмуртская республика (удмуртия), можгинский район, завьяловский район, александр бречалов