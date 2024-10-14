https://ria.ru/20241014/udmurtiya-1977941193.html
Аграрии Удмуртии собрали 750 тысяч тонн зерна - Бречалов
Аграрии Удмуртии собрали 750 тысяч тонн зерна - Бречалов - РИА Новости, 14.10.2024
Аграрии Удмуртии собрали 750 тысяч тонн зерна - Бречалов
Удмуртские механизаторы собрали 750 тысяч тонн зерна, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:39
2024-10-14T13:39
2024-10-14T13:39
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
можгинский район
завьяловский район
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
УФА, 14 окт - РИА Новости. Удмуртские механизаторы собрали 750 тысяч тонн зерна, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Хлеб убран. Этой осенью наши механизаторы собрали 750 тысяч тонн зерна. Несмотря на поздние заморозки и дожди, сельхозпредприятия полностью обеспечили себя зерном", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, средняя урожайность по республике составила 25 центнеров с гектара. Больше всех зерна заготовили можгинцы – 73,5 тыс. тонн, сарапульцы – 67,1 тыс. тонн, алнашцы — 58,3 тыс. тонн. "На уборке трудились больше 4000 специалистов: агрономы, инженеры, трактористы, комбайнеры, водители. Благодарю за работу!" – отметил Бречалов. В пресс-службе главы республики рассказали, что общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Удмуртской Республике в этом году 894,4 тысячи гектаров. Из них под посевами зерновых и зернобобовых почти 340 тысяч гектаров. "Наивысшей урожайности 42,1 центнера с гектара достиг кооператив "Родина" Можгинского района, 41,6 ц/га – фермерское хозяйство Андрея Зямбекова из Завьяловского района, 37,4 ц/га – производственная площадка "Прикамье "Русской нивы" Каракулинского района, 37 ц/га – хозяйство предпринимателя Владимира Сергеева из Алнашского района, 36,9 ц/га – фермерское хозяйство Николая Собина из Шарканского района", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в республике продолжается уборка картофеля и овощей. Уже убрано более 78 тысяч тонн картофеля и 2,7 тысячи тонн капусты, моркови, свеклы, лука и чеснока. На зимний период уже посеяно 56 тысяч гектаров озимых культур. Также продолжается заготовка кормов для крупного рогатого скота. В силосные ямы заложено уже на 18% больше от общей потребности кормов – 37,8 центнера на одну голову. "Напомним, что август в Удмуртии был дождливым – полегли посевы, зерно начало прорастать в колосе – пострадало 2,9 тысячи га площадей. Влажность зерна, поступающая на сушильно-сортировальные комплексы, достигала 22%. Это повысило их загрузку. С большим трудом проходили уборочные работы и подработка зерна. Указом главы республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Но в сентябре в Удмуртии установилась благоприятная погода, и аграрии массово выехали в поля и завершили уборку", - отмечают региональные власти.
https://ria.ru/20241011/brechalov-1977653051.html
https://ria.ru/20241011/udmurtiya-1977671575.html
удмуртская республика (удмуртия)
можгинский район
завьяловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), можгинский район, завьяловский район, александр бречалов
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Можгинский район, Завьяловский район, Александр Бречалов
УФА, 14 окт - РИА Новости. Удмуртские механизаторы собрали 750 тысяч тонн зерна, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Хлеб убран. Этой осенью наши механизаторы собрали 750 тысяч тонн зерна. Несмотря на поздние заморозки и дожди, сельхозпредприятия полностью обеспечили себя зерном", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, средняя урожайность по республике составила 25 центнеров с гектара. Больше всех зерна заготовили можгинцы – 73,5 тыс. тонн, сарапульцы – 67,1 тыс. тонн, алнашцы — 58,3 тыс. тонн. "На уборке трудились больше 4000 специалистов: агрономы, инженеры, трактористы, комбайнеры, водители. Благодарю за работу!" – отметил Бречалов.
В пресс-службе главы республики рассказали, что общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Удмуртской Республике
в этом году 894,4 тысячи гектаров. Из них под посевами зерновых и зернобобовых почти 340 тысяч гектаров.
"Наивысшей урожайности 42,1 центнера с гектара достиг кооператив "Родина" Можгинского района
, 41,6 ц/га – фермерское хозяйство Андрея Зямбекова из Завьяловского района
, 37,4 ц/га – производственная площадка "Прикамье "Русской нивы" Каракулинского района
, 37 ц/га – хозяйство предпринимателя Владимира Сергеева из Алнашского района
, 36,9 ц/га – фермерское хозяйство Николая Собина из Шарканского района", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в республике продолжается уборка картофеля и овощей. Уже убрано более 78 тысяч тонн картофеля и 2,7 тысячи тонн капусты, моркови, свеклы, лука и чеснока. На зимний период уже посеяно 56 тысяч гектаров озимых культур. Также продолжается заготовка кормов для крупного рогатого скота. В силосные ямы заложено уже на 18% больше от общей потребности кормов – 37,8 центнера на одну голову.
"Напомним, что август в Удмуртии был дождливым – полегли посевы, зерно начало прорастать в колосе – пострадало 2,9 тысячи га площадей. Влажность зерна, поступающая на сушильно-сортировальные комплексы, достигала 22%. Это повысило их загрузку. С большим трудом проходили уборочные работы и подработка зерна. Указом главы республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Но в сентябре в Удмуртии установилась благоприятная погода, и аграрии массово выехали в поля и завершили уборку", - отмечают региональные власти.