https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977876042.html
Российские и китайские корабли отработали отражение атаки в Тихом океане
Российские и китайские корабли отработали отражение атаки в Тихом океане - РИА Новости, 14.10.2024
Российские и китайские корабли отработали отражение атаки в Тихом океане
Боевые корабли России и Китая в Тихом океане выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:02
2024-10-14T05:02
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Боевые корабли России и Китая в Тихом океане выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В северо-западной части Тихого океана боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в ходе проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время совместный российско-китайский отряд кораблей проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сначала отряд кораблей в назначенном районе выполнил поиск подводной лодки условного противника и отработал её преследование. Для уничтожения "вражеской" субмарины экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. После этого экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи отражения воздушной ракетной атаки "противника". Выполнялась стрельба из корабельного зенитного ракетного комплекса "Кинжал". Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара. От российской стороны в совместном учении задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы НОАК представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху". Патрулирование боевые кораблей ВМФ России и ВМС Китая в АТР началось после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". В ходе выполнения задач патрулирования спланированы ряд тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.
https://ria.ru/20241014/kitay-1977875722.html
https://ria.ru/20241014/kitay-1977874654.html
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РИА Новости
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Учения ВС России и НОАК в Тихом океане
Боевые корабли России и Китая в Тихом океане провели стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО, отработали отражение ракетной атаки, сообщили в Минобороны России.
2024-10-14T05:02
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россия, китай, тихий океан, народно-освободительная армия китая
Россия, Китай, Тихий океан, Народно-освободительная армия Китая
Российские и китайские корабли отработали отражение атаки в Тихом океане
Корабли ВС России и НОАК отработали отражение ракетной атаки в Тихом океане
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Боевые корабли России и Китая в Тихом океане выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"В северо-западной части Тихого океана боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в ходе проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время совместный российско-китайский отряд кораблей проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Сначала отряд кораблей в назначенном районе выполнил поиск подводной лодки условного противника и отработал её преследование. Для уничтожения "вражеской" субмарины экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.
После этого экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи отражения воздушной ракетной атаки "противника". Выполнялась стрельба из корабельного зенитного ракетного комплекса "Кинжал". Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара.
От российской стороны в совместном учении задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы НОАК
представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".
Патрулирование боевые кораблей ВМФ России и ВМС Китая в АТР
началось после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". В ходе выполнения задач патрулирования спланированы ряд тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.