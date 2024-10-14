https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977876042.html

Российские и китайские корабли отработали отражение атаки в Тихом океане

Российские и китайские корабли отработали отражение атаки в Тихом океане - РИА Новости, 14.10.2024

Российские и китайские корабли отработали отражение атаки в Тихом океане

Боевые корабли России и Китая в Тихом океане выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:02

2024-10-14T05:02

2024-10-14T08:33

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Боевые корабли России и Китая в Тихом океане выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В северо-западной части Тихого океана боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в ходе проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время совместный российско-китайский отряд кораблей проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сначала отряд кораблей в назначенном районе выполнил поиск подводной лодки условного противника и отработал её преследование. Для уничтожения "вражеской" субмарины экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. После этого экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи отражения воздушной ракетной атаки "противника". Выполнялась стрельба из корабельного зенитного ракетного комплекса "Кинжал". Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара. От российской стороны в совместном учении задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы НОАК представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху". Патрулирование боевые кораблей ВМФ России и ВМС Китая в АТР началось после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". В ходе выполнения задач патрулирования спланированы ряд тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

https://ria.ru/20241014/kitay-1977875722.html

https://ria.ru/20241014/kitay-1977874654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учения ВС России и НОАК в Тихом океане Боевые корабли России и Китая в Тихом океане провели стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО, отработали отражение ракетной атаки, сообщили в Минобороны России. 2024-10-14T05:02 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, тихий океан, народно-освободительная армия китая