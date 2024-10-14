https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977867842.html

НАТО начинает масштабные учения ядерных сил на севере Европы

НАТО начинает масштабные учения ядерных сил на севере Европы - РИА Новости, 14.10.2024

НАТО начинает масштабные учения ядерных сил на севере Европы

Масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием двух тысяч военнослужащих из 13 государств альянса и до 60 военных самолетов... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:44

2024-10-14T00:44

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием двух тысяч военнослужащих из 13 государств альянса и до 60 военных самолетов начинаются в понедельник на севере Европы. Как пояснил ранее генсек альянса Марк Рютте, учения пройдут, в основном, в Великобритании, в Северном море, а также в Бельгии и Нидерландах. По его словам, маневры должны продемонстрировать "любому противнику", что НАТО готова ответить на любые угрозы. Согласно заявлению альянса, учения плановые, к ним готовились более года, боевое оружие в них использовать не планируют. Маневры продлятся две недели. В них будет задействовано восемь авиабаз. В частности, в учениях примут участие различные самолеты, способные нести ядерное оружие, бомбардировщики, истребители сопровождения и дозаправщики, самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе НАТО напомнили, что альянс постоянно предпринимает шаги "для обеспечения надежности и эффективности сил ядерного сдерживания". В частности, в 2024 году новые истребители Нидерландов F35A были признаны годными для использования в миссиях по ядерному сдерживанию. Несмотря на то, что НАТО называет свои учения плановыми, антивоенные организации критикуют их проведение в условиях международной напряженности. Как заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, Россия учитывает, что в военно-техническом смысле НАТО идет по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса. Он напомнил, что бывший генсек этой организации Йенс Столтенберг некоторое время назад говорил о модернизации ядерного оружия, в том числе американских авиабомб, размещенных в европейских странах. По словам дипломата, в Москве учитывают "всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность" и с этой целью в настоящий момент идет процесс обновления Основ госполитики России в области ядерного сдерживания. Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент указал, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, изменения в российской ядерной доктрине — сигнал недружественным странам. По его словам, здравомыслящие главы государств и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.

https://ria.ru/20241013/ucheniya-1977792493.html

https://ria.ru/20241011/protest-1977668352.html

https://ria.ru/20241004/nato-1976386738.html

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россия, нидерланды, европа, владимир путин, марк рютте, александр грушко, нато, в мире