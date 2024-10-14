https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977947206.html

В Липецке задержали подозреваемого в убийстве подростка

В Липецке задержали подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 14.10.2024

В Липецке задержали подозреваемого в убийстве подростка

Установлен подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Липецке, сообщило региональное управление СК РФ, а в правительстве области опровергли информацию о... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:05

2024-10-14T14:05

2024-10-14T14:05

происшествия

россия

липецкая область

липецк

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Установлен подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Липецке, сообщило региональное управление СК РФ, а в правительстве области опровергли информацию о том, что задержанный – мигрант. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства несовершеннолетнего… сотрудниками УМВД России по Липецкой области установлен 41-летний ранее судимый местный житель, который проверяется на причастность к совершению данного преступления. По версии следствия, 13 октября 2024 года на улице Ушинского в Липецке мужчина причинил ранее незнакомому 15-летнему подростку ножевое ранение грудной клетки, от которого он скончался", — сообщили в СУСК России по Липецкой области. В Telegram-канале правительства Липецкой области отмечается, что "задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Липецке". По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, 41-летний подозреваемый вечером 13 октября ударил ножом 15-летнего подростка в грудную клетку. Прохожие отнесли парня в ближайшую аптеку, где он скончался до приезда скорой помощи. Власти региона добавили, что информация о том, что якобы это преступление совершил мигрант, не соответствует действительности.

https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, липецкая область, липецк, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)