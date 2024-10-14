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В Липецке задержали подозреваемого в убийстве подростка
В Липецке задержали подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 14.10.2024
В Липецке задержали подозреваемого в убийстве подростка
Установлен подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Липецке, сообщило региональное управление СК РФ, а в правительстве области опровергли информацию о... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:05
2024-10-14T14:05
2024-10-14T14:05
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Установлен подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Липецке, сообщило региональное управление СК РФ, а в правительстве области опровергли информацию о том, что задержанный – мигрант. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства несовершеннолетнего… сотрудниками УМВД России по Липецкой области установлен 41-летний ранее судимый местный житель, который проверяется на причастность к совершению данного преступления. По версии следствия, 13 октября 2024 года на улице Ушинского в Липецке мужчина причинил ранее незнакомому 15-летнему подростку ножевое ранение грудной клетки, от которого он скончался", — сообщили в СУСК России по Липецкой области. В Telegram-канале правительства Липецкой области отмечается, что "задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Липецке". По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, 41-летний подозреваемый вечером 13 октября ударил ножом 15-летнего подростка в грудную клетку. Прохожие отнесли парня в ближайшую аптеку, где он скончался до приезда скорой помощи. Власти региона добавили, что информация о том, что якобы это преступление совершил мигрант, не соответствует действительности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, липецкая область, липецк, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Липецкая область, Липецк, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Липецке задержали подозреваемого в убийстве подростка
СК установил и задержал подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в Липецке
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости.
Установлен подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Липецке, сообщило региональное управление СК РФ
, а в правительстве области опровергли информацию о том, что задержанный – мигрант.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства несовершеннолетнего… сотрудниками УМВД России по Липецкой области установлен 41-летний ранее судимый местный житель, который проверяется на причастность к совершению данного преступления. По версии следствия, 13 октября 2024 года на улице Ушинского в Липецке мужчина причинил ранее незнакомому 15-летнему подростку ножевое ранение грудной клетки, от которого он скончался", — сообщили в СУСК России по Липецкой области.
В Telegram-канале правительства Липецкой области отмечается, что "задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Липецке".
По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, 41-летний подозреваемый вечером 13 октября ударил ножом 15-летнего подростка в грудную клетку. Прохожие отнесли парня в ближайшую аптеку, где он скончался до приезда скорой помощи.
Власти региона добавили, что информация о том, что якобы это преступление совершил мигрант, не соответствует действительности.