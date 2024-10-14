https://ria.ru/20241014/tyumen-1977932778.html
Московская фабрика лифтов произведет более 150 подъемников для Тюмени
Московская фабрика лифтов произведет более 150 подъемников для Тюмени - РИА Новости, 14.10.2024
Московская фабрика лифтов произведет более 150 подъемников для Тюмени
Столичный "Карачаровский механический завод" (КМЗ) произведет более 150 подъемников для девяти жилых комплексов Тюмени, соглашение о реализации было подписано в РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:20
2024-10-14T13:20
2024-10-14T13:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
тюмень
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Столичный "Карачаровский механический завод" (КМЗ) произведет более 150 подъемников для девяти жилых комплексов Тюмени, соглашение о реализации было подписано в рамках международной выставки "Лифт Экспо. Москва 2024", сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).Этажность лифтов составит от семи до 24 остановок, грузоподъемность – от 400 до 1000 килограмм, скорость движения – от одного до 1,75 метра в секунду. Оборудование для одного из проектов будет выполнено в отделке категории "Бизнес" с использованием структурированной нержавеющей стали, металлопласта разных оттенков, а также натуральных материалов: дерево, шпон, кожа и камень."Мощности завода позволяют выпустить необходимое количество лифтового оборудования в короткие сроки. Кроме того, при поддержке города и в рамках программы модернизации предприятия планируется увеличить объем производства на 40%. Мы гарантируем высокое качество продукции и надежное гарантийное обслуживание", – приводит слова генерального директора КМЗ Алексея Дукаревича пресс-служба ДИПП.По его словам, соглашение с тюменским застройщиком ЭНКО позволит реализовать новые конструкторские и дизайнерские решения, расширить географию поставок, а также обеспечить предприятие стабильным заказом.Кроме того, на выставке предприятие представило новые лифтовые кабины. В их числе модели, которые выполнены из натурального дерева, природного камня, нержавеющей стали, а также оснащенные сенсорной панелью управления из закаленного стекла, музыкальным сопровождением, точечными потолочными светильниками и контурная подсветка пола.В данной серии кабины построены на унифицированном силовом каркасе и могут применяться в различных типах зданий. Производственные мощности завода позволяют выпускать более 100 моделей лифтов для проектов различного класса и назначения. Кроме того, оборудование разрабатывается в конструкторском бюро предприятия в соответствии с техническими и стилистическими особенностями здания.Еще один столичный производитель - "Щербинский лифтостроительный завод" (ЩЛЗ) со статусом промышленного комплекса представил на выставке свои новинки в классах Стандарт+, Бизнес и Премиум. В последнем классе использовались натуральные материалы, например, напольный мрамор и керамогранит на стеновых панелях кабины.Компания показала и свою новую разработку – безредукторную лебедку. На данный момент на производстве завершается монтаж оборудования, где будет налажен выпуск данного лифтового компонента. На КМЗ будет выпускаться точно такое же оборудование.Московским производителям, в том числе машиностроительной отрасли доступно свыше 20 разных мер поддержки. Например, компаниям присваивают статус промышленного комплекса, который позволяет на 80% снижать ставку земельного налога и арендной платы за землю, а ставка налога на имущество сокращена вдвое. Благодаря этому предприятия могут экономить средства и вкладывать в расширение производственного потенциала.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывается до 150 технологичных компаний, которые производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
https://ria.ru/20241011/liksutov-1977570565.html
https://ria.ru/20241010/stroymaterialy-1977440756.html
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москва, анатолий гарбузов, тюмень
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Тюмень
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Столичный "Карачаровский механический завод" (КМЗ) произведет более 150 подъемников для девяти жилых комплексов Тюмени, соглашение о реализации было подписано в рамках международной выставки "Лифт Экспо. Москва 2024", сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).
Этажность лифтов составит от семи до 24 остановок, грузоподъемность – от 400 до 1000 килограмм, скорость движения – от одного до 1,75 метра в секунду. Оборудование для одного из проектов будет выполнено в отделке категории "Бизнес" с использованием структурированной нержавеющей стали, металлопласта разных оттенков, а также натуральных материалов: дерево, шпон, кожа и камень.
"Мощности завода позволяют выпустить необходимое количество лифтового оборудования в короткие сроки. Кроме того, при поддержке города и в рамках программы модернизации предприятия планируется увеличить объем производства на 40%. Мы гарантируем высокое качество продукции и надежное гарантийное обслуживание", – приводит слова генерального директора КМЗ Алексея Дукаревича пресс-служба ДИПП.
По его словам, соглашение с тюменским застройщиком ЭНКО позволит реализовать новые конструкторские и дизайнерские решения, расширить географию поставок, а также обеспечить предприятие стабильным заказом.
Кроме того, на выставке предприятие представило новые лифтовые кабины. В их числе модели, которые выполнены из натурального дерева, природного камня, нержавеющей стали, а также оснащенные сенсорной панелью управления из закаленного стекла, музыкальным сопровождением, точечными потолочными светильниками и контурная подсветка пола.
В данной серии кабины построены на унифицированном силовом каркасе и могут применяться в различных типах зданий. Производственные мощности завода позволяют выпускать более 100 моделей лифтов для проектов различного класса и назначения. Кроме того, оборудование разрабатывается в конструкторском бюро предприятия в соответствии с техническими и стилистическими особенностями здания.
Еще один столичный производитель - "Щербинский лифтостроительный завод" (ЩЛЗ) со статусом промышленного комплекса представил на выставке свои новинки в классах Стандарт+, Бизнес и Премиум. В последнем классе использовались натуральные материалы, например, напольный мрамор и керамогранит на стеновых панелях кабины.
Компания показала и свою новую разработку – безредукторную лебедку. На данный момент на производстве завершается монтаж оборудования, где будет налажен выпуск данного лифтового компонента. На КМЗ будет выпускаться точно такое же оборудование.
Московским производителям, в том числе машиностроительной отрасли доступно свыше 20 разных мер поддержки. Например, компаниям присваивают статус промышленного комплекса, который позволяет на 80% снижать ставку земельного налога и арендной платы за землю, а ставка налога на имущество сокращена вдвое. Благодаря этому предприятия могут экономить средства и вкладывать в расширение производственного потенциала.
Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывается до 150 технологичных компаний, которые производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.