https://ria.ru/20241014/turtsiya-1977965802.html

В аэропорту Антальи задержали россиян после инцидента с младенцем

В аэропорту Антальи задержали россиян после инцидента с младенцем - РИА Новости, 14.10.2024

В аэропорту Антальи задержали россиян после инцидента с младенцем

Генеральное консульство России в турецкой Анталье подтвердило РИА Новости сообщения о задержанных россиянах после инцидента с обнаруженным в туалете аэропорта... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:24

2024-10-14T15:24

2024-10-14T15:31

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СТАМБУЛ, 14 окт - РИА Новости. Генеральное консульство России в турецкой Анталье подтвердило РИА Новости сообщения о задержанных россиянах после инцидента с обнаруженным в туалете аэропорта Антальи младенцем и заявило о намерении оказать консульское содействие.Турецкие СМИ ранее сообщили, что уборщик обнаружил в туалете международного аэропорта Антальи новорожденного ребенка. Вскоре полиция задержала предположительно мать ребенка и еще одного гражданина РФ, которые шли на паспортный контроль и якобы собирались вылететь в Москву."Указанная информация СМИ подтверждается. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с матерью новорожденного, которые в настоящее время находятся в местной больнице, и окажет россиянам необходимое консульское содействие", - сообщили в дипмиссии.Дипломаты уточнили, что речь идет о двоих задержанных гражданах РФ.

https://ria.ru/20240902/shri-lanka-1969900375.html

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анталья (провинция)

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