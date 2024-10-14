https://ria.ru/20241014/turtsiya-1977965802.html
В аэропорту Антальи задержали россиян после инцидента с младенцем
В аэропорту Антальи задержали россиян после инцидента с младенцем - РИА Новости, 14.10.2024
В аэропорту Антальи задержали россиян после инцидента с младенцем
Генеральное консульство России в турецкой Анталье подтвердило РИА Новости сообщения о задержанных россиянах после инцидента с обнаруженным в туалете аэропорта... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:24
2024-10-14T15:24
2024-10-14T15:31
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СТАМБУЛ, 14 окт - РИА Новости. Генеральное консульство России в турецкой Анталье подтвердило РИА Новости сообщения о задержанных россиянах после инцидента с обнаруженным в туалете аэропорта Антальи младенцем и заявило о намерении оказать консульское содействие.Турецкие СМИ ранее сообщили, что уборщик обнаружил в туалете международного аэропорта Антальи новорожденного ребенка. Вскоре полиция задержала предположительно мать ребенка и еще одного гражданина РФ, которые шли на паспортный контроль и якобы собирались вылететь в Москву."Указанная информация СМИ подтверждается. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с матерью новорожденного, которые в настоящее время находятся в местной больнице, и окажет россиянам необходимое консульское содействие", - сообщили в дипмиссии.Дипломаты уточнили, что речь идет о двоих задержанных гражданах РФ.
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россия, анталья (провинция), в мире, москва
Россия, Анталья (провинция), В мире, Москва
В аэропорту Антальи задержали россиян после инцидента с младенцем
Генконсульство окажет содействие россиянам после инцидента с младенцем в Анталье
СТАМБУЛ, 14 окт - РИА Новости. Генеральное консульство России в турецкой Анталье подтвердило РИА Новости сообщения о задержанных россиянах после инцидента с обнаруженным в туалете аэропорта Антальи младенцем и заявило о намерении оказать консульское содействие.
Турецкие СМИ ранее сообщили, что уборщик обнаружил в туалете международного аэропорта Антальи новорожденного ребенка. Вскоре полиция задержала предположительно мать ребенка и еще одного гражданина РФ, которые шли на паспортный контроль и якобы собирались вылететь в Москву.
"Указанная информация СМИ подтверждается. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с матерью новорожденного, которые в настоящее время находятся в местной больнице, и окажет россиянам необходимое консульское содействие", - сообщили в дипмиссии.
Дипломаты уточнили, что речь идет о двоих задержанных гражданах РФ.