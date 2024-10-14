https://ria.ru/20241014/tsybulskiy-1978033653.html

Цыбульский обозначил приоритеты работы комиссии Госсовета по экспорту

Цыбульский обозначил приоритеты работы комиссии Госсовета по экспорту - РИА Новости, 14.10.2024

Цыбульский обозначил приоритеты работы комиссии Госсовета по экспорту

Главной задачей работ комиссии Госсовета по экспорту является поиск и формирование решений для развития несырьевого неэнергетического экспорта, отметил... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:57

2024-10-14T20:57

2024-10-14T20:57

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архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 окт – РИА Новости. Главной задачей работ комиссии Госсовета по экспорту является поиск и формирование решений для развития несырьевого неэнергетического экспорта, отметил председатель комиссии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Заседание комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" под председательством Александра Цыбульского состоялось на форуме "Сделано в России". Как отметил помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, ключевая задача новой комиссии Госсовета – совместно с регионами, правительством, институтами развития вырабатывать комплексные решения по достижению национальных целей во внешнеэкономической сфере. По словам Дюмина, у каждого региона есть своя специфика и экспортный потенциал, который необходимо учитывать при формировании нового национального проекта, поскольку экспорт для регионов – это и повышение конкурентоспособности экономики, и значимый вклад в устойчивость бюджетов. В заседании комиссии приняли участие главы российских регионов, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественных организаций и деловых ассоциаций. "Ключевой вектор работы нашей комиссии – поиск и формирование оптимальных решений, необходимых для достижения обозначенных президентом стратегических целей развития несырьевого неэнергетического экспорта. Это по-настоящему амбициозная задача, особенно на фоне турбулентности внешней конъюнктуры, в условиях которой разворачивается стратегическая переориентация экспортных потоков", – подчеркнул в приветственном слове председатель комиссии Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства Архангельской области. Сообщается, что в повестку заседания были включены вопросы формирования региональных экспортных стратегий развития экспорта до 2030 года. "В работе комиссии мы видим ключевую роль по обеспечению выполнения поручений президента и содействию реализации экспортного потенциала регионов", – отметил генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Участники заседания также обсудили новый облик национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который будет действовать до 2030 года. "В работе над новым нацпроектом мы исходим из необходимости обеспечения преемственности инструментария, делая при этом акцент на таргетировании мер поддержки в целях продвижения экспортеров на конкретные рынки дружественных стран. Результатом нашей работы в ближайшие пять лет должно стать не только увеличение объема ННЭ, но и изменение структуры роста экспорта в пользу несырьевой неэнергетической продукции, особенно средних и высоких переделов", – отметил статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли России Роман Чекушов. Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" – Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры – ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы – Правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.

https://ria.ru/20241008/tko-1976999317.html

https://ria.ru/20240927/meropriyatiya-1975071540.html

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россия, архангельская область, александр цыбульский, алексей дюмин, вероника никишина, росэксимбанк, фонд "росконгресс"