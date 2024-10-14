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Цыбульский обозначил приоритеты работы комиссии Госсовета по экспорту - РИА Новости, 14.10.2024
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Архангельская область
 
20:57 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/tsybulskiy-1978033653.html
Цыбульский обозначил приоритеты работы комиссии Госсовета по экспорту
Цыбульский обозначил приоритеты работы комиссии Госсовета по экспорту - РИА Новости, 14.10.2024
Цыбульский обозначил приоритеты работы комиссии Госсовета по экспорту
Главной задачей работ комиссии Госсовета по экспорту является поиск и формирование решений для развития несырьевого неэнергетического экспорта, отметил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:57
2024-10-14T20:57
архангельская область
россия
архангельская область
александр цыбульский
алексей дюмин
вероника никишина
росэксимбанк
фонд "росконгресс"
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АРХАНГЕЛЬСК, 14 окт – РИА Новости. Главной задачей работ комиссии Госсовета по экспорту является поиск и формирование решений для развития несырьевого неэнергетического экспорта, отметил председатель комиссии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Заседание комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" под председательством Александра Цыбульского состоялось на форуме "Сделано в России". Как отметил помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, ключевая задача новой комиссии Госсовета – совместно с регионами, правительством, институтами развития вырабатывать комплексные решения по достижению национальных целей во внешнеэкономической сфере. По словам Дюмина, у каждого региона есть своя специфика и экспортный потенциал, который необходимо учитывать при формировании нового национального проекта, поскольку экспорт для регионов – это и повышение конкурентоспособности экономики, и значимый вклад в устойчивость бюджетов. В заседании комиссии приняли участие главы российских регионов, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественных организаций и деловых ассоциаций. "Ключевой вектор работы нашей комиссии – поиск и формирование оптимальных решений, необходимых для достижения обозначенных президентом стратегических целей развития несырьевого неэнергетического экспорта. Это по-настоящему амбициозная задача, особенно на фоне турбулентности внешней конъюнктуры, в условиях которой разворачивается стратегическая переориентация экспортных потоков", – подчеркнул в приветственном слове председатель комиссии Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства Архангельской области. Сообщается, что в повестку заседания были включены вопросы формирования региональных экспортных стратегий развития экспорта до 2030 года. "В работе комиссии мы видим ключевую роль по обеспечению выполнения поручений президента и содействию реализации экспортного потенциала регионов", – отметил генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Участники заседания также обсудили новый облик национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который будет действовать до 2030 года. "В работе над новым нацпроектом мы исходим из необходимости обеспечения преемственности инструментария, делая при этом акцент на таргетировании мер поддержки в целях продвижения экспортеров на конкретные рынки дружественных стран. Результатом нашей работы в ближайшие пять лет должно стать не только увеличение объема ННЭ, но и изменение структуры роста экспорта в пользу несырьевой неэнергетической продукции, особенно средних и высоких переделов", – отметил статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли России Роман Чекушов. Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" – Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры – ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы – Правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
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россия, архангельская область, александр цыбульский, алексей дюмин, вероника никишина, росэксимбанк, фонд "росконгресс"
Архангельская область, Россия, Архангельская область, Александр Цыбульский, Алексей Дюмин, Вероника Никишина, Росэксимбанк, Фонд "Росконгресс"

Цыбульский обозначил приоритеты работы комиссии Госсовета по экспорту

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 14 окт – РИА Новости. Главной задачей работ комиссии Госсовета по экспорту является поиск и формирование решений для развития несырьевого неэнергетического экспорта, отметил председатель комиссии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Заседание комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" под председательством Александра Цыбульского состоялось на форуме "Сделано в России".
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Как отметил помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, ключевая задача новой комиссии Госсовета – совместно с регионами, правительством, институтами развития вырабатывать комплексные решения по достижению национальных целей во внешнеэкономической сфере. По словам Дюмина, у каждого региона есть своя специфика и экспортный потенциал, который необходимо учитывать при формировании нового национального проекта, поскольку экспорт для регионов – это и повышение конкурентоспособности экономики, и значимый вклад в устойчивость бюджетов.
В заседании комиссии приняли участие главы российских регионов, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественных организаций и деловых ассоциаций.
"Ключевой вектор работы нашей комиссии – поиск и формирование оптимальных решений, необходимых для достижения обозначенных президентом стратегических целей развития несырьевого неэнергетического экспорта. Это по-настоящему амбициозная задача, особенно на фоне турбулентности внешней конъюнктуры, в условиях которой разворачивается стратегическая переориентация экспортных потоков", – подчеркнул в приветственном слове председатель комиссии Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства Архангельской области.
Сообщается, что в повестку заседания были включены вопросы формирования региональных экспортных стратегий развития экспорта до 2030 года. "В работе комиссии мы видим ключевую роль по обеспечению выполнения поручений президента и содействию реализации экспортного потенциала регионов", – отметил генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
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Участники заседания также обсудили новый облик национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который будет действовать до 2030 года.
"В работе над новым нацпроектом мы исходим из необходимости обеспечения преемственности инструментария, делая при этом акцент на таргетировании мер поддержки в целях продвижения экспортеров на конкретные рынки дружественных стран. Результатом нашей работы в ближайшие пять лет должно стать не только увеличение объема ННЭ, но и изменение структуры роста экспорта в пользу несырьевой неэнергетической продукции, особенно средних и высоких переделов", – отметил статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли России Роман Чекушов.
Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" – Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры – ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы – Правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
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