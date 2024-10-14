https://ria.ru/20241014/tsivileva-1977881150.html

Цивилева проверила условия для бойцов в филиале госпиталя им. Вишневского

Цивилева проверила условия для бойцов в филиале госпиталя им. Вишневского - РИА Новости, 14.10.2024

Цивилева проверила условия для бойцов в филиале госпиталя им. Вишневского

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева проверила состояние инфраструктуры и условия оказания медицинской помощи раненым... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T07:12

2024-10-14T07:12

2024-10-14T07:13

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева проверила состояние инфраструктуры и условия оказания медицинской помощи раненым военнослужащим в третьем филиале госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье, сообщили в Минобороны России. "В ходе инспекции замглавы российского оборонного ведомства пообщалась с военнослужащими - участниками специальной военной операции, проходящими лечение в госпитале, заслушала доклады врачей об особенностях проводимых операционных вмешательств. Так, в частности, было обращено внимание на то, что кроме непосредственно боевых травм имеют распространение сопутствующие заболевания", - сказали в ведомстве. Цивилева отметила, что по возвращении с выполнения задач в зоне специальной военной операции необходимо проводить расширенную диспансеризацию для выявления сопутствующих заболеваний. "То, что сейчас стали более пристально смотреть за здоровьем, выявляет сопутствующие заболевания. Это то, о чем мы говорили. Надо обязательно по возвращении делать расширенную диспансеризацию", - добавила замминистра. Также в госпитале она вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне СВО. Двое военнослужащих были удостоены орденов Мужества, были вручены медаль "За отвагу", медаль Жукова и две медали "За храбрость". Она поблагодарила бойцов за мужество и героизм и отметила, что министерство обороны РФ будет делать все необходимое, чтобы военнослужащие сумели восстановиться после полученных ранений. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ в ходе общения с ранеными также отметила, что существует большое количество программ, благодаря которым участники СВО имеют возможность пройти дополнительное переобучение для получения новых профессий. Она обратила внимание, что сейчас формируются отделы Военно-социального центра (ВСЦ) Минобороны России в регионах, и военнослужащие, получившие боевые травмы, имеют возможность устроиться в военные комиссариаты, совмещая должность с работой в ВСЦ Минобороны. "Это и зарплата выше, и взаимодействие с ребятами, которые приходят, помогать им отрабатывать те необходимые документы, справки, выплаты. Это такая достаточно активная социальная жизнь", - отметила Цивилева. Замминистра поставила задачу руководству госпиталя совместно с Департаментом жилищного обеспечения Минобороны России и ФГАУ "Росжилкомплекс" обеспечить комфортное проживание в шаговой доступности медицинского персонала военного лечебного учреждения в жилых фондах, подведомственных Минобороны России.

https://ria.ru/20240927/svo-1975179324.html

https://ria.ru/20240911/tsivileva-1971977783.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье)