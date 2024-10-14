https://ria.ru/20241014/tserkov-1977989729.html

Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ

Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ - РИА Новости, 14.10.2024

Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ

Представители Киево-Печерской лавры подали заявление в СБУ о совершении преступления клириком раскольнической ПЦУ Алексием Ивановым, оскорблявшим духовенство и... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:57

2024-10-14T16:57

2024-10-14T16:57

религия

украина

киевская область

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служба безопасности украины

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ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представители Киево-Печерской лавры подали заявление в СБУ о совершении преступления клириком раскольнической ПЦУ Алексием Ивановым, оскорблявшим духовенство и прихожан канонической Украинской православной церкви, написал в Telegram-канале адвокат лавры Никита Чекман. Ранее в сети появился ролик, где клирик ПЦУ в захваченном храме Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки Киевской области назвал прихожан и духовенство УПЦ, включая митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, "лютыми врагами человечества". "Представителями Киево-Печерской лавры 11.10.24 подано заявление в следственное управление главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области о совершении уголовных правонарушений клириком ПЦУ Алексием Ивановым", - сообщил Чекман. Он добавил, что действия Иванова подпадают под статью 161 УК Украины - "умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html

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Ольга Фомченкова

украина, киевская область, киев, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия