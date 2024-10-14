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Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ - РИА Новости, 14.10.2024
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Религия
 
16:57 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/tserkov-1977989729.html
Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ
Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ - РИА Новости, 14.10.2024
Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ
Представители Киево-Печерской лавры подали заявление в СБУ о совершении преступления клириком раскольнической ПЦУ Алексием Ивановым, оскорблявшим духовенство и... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:57
2024-10-14T16:57
религия
украина
киевская область
киев
служба безопасности украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представители Киево-Печерской лавры подали заявление в СБУ о совершении преступления клириком раскольнической ПЦУ Алексием Ивановым, оскорблявшим духовенство и прихожан канонической Украинской православной церкви, написал в Telegram-канале адвокат лавры Никита Чекман. Ранее в сети появился ролик, где клирик ПЦУ в захваченном храме Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки Киевской области назвал прихожан и духовенство УПЦ, включая митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, "лютыми врагами человечества". "Представителями Киево-Печерской лавры 11.10.24 подано заявление в следственное управление главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области о совершении уголовных правонарушений клириком ПЦУ Алексием Ивановым", - сообщил Чекман. Он добавил, что действия Иванова подпадают под статью 161 УК Украины - "умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".
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украина, киевская область, киев, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киевская область, Киев, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ

Киево-Печерская лавра заявила в СБУ о разжигании вражды клириком ПЦУ Ивановым

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представители Киево-Печерской лавры подали заявление в СБУ о совершении преступления клириком раскольнической ПЦУ Алексием Ивановым, оскорблявшим духовенство и прихожан канонической Украинской православной церкви, написал в Telegram-канале адвокат лавры Никита Чекман.
Ранее в сети появился ролик, где клирик ПЦУ в захваченном храме Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки Киевской области назвал прихожан и духовенство УПЦ, включая митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, "лютыми врагами человечества".
«
"Представителями Киево-Печерской лавры 11.10.24 подано заявление в следственное управление главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области о совершении уголовных правонарушений клириком ПЦУ Алексием Ивановым", - сообщил Чекман.
Он добавил, что действия Иванова подпадают под статью 161 УК Украины - "умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".
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