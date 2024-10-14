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Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ
Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ - РИА Новости, 14.10.2024
Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ
Представители Киево-Печерской лавры подали заявление в СБУ о совершении преступления клириком раскольнической ПЦУ Алексием Ивановым, оскорблявшим духовенство и... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:57
2024-10-14T16:57
2024-10-14T16:57
религия
украина
киевская область
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украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представители Киево-Печерской лавры подали заявление в СБУ о совершении преступления клириком раскольнической ПЦУ Алексием Ивановым, оскорблявшим духовенство и прихожан канонической Украинской православной церкви, написал в Telegram-канале адвокат лавры Никита Чекман. Ранее в сети появился ролик, где клирик ПЦУ в захваченном храме Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки Киевской области назвал прихожан и духовенство УПЦ, включая митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, "лютыми врагами человечества". "Представителями Киево-Печерской лавры 11.10.24 подано заявление в следственное управление главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области о совершении уголовных правонарушений клириком ПЦУ Алексием Ивановым", - сообщил Чекман. Он добавил, что действия Иванова подпадают под статью 161 УК Украины - "умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".
https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Представители УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды клириком ПЦУ
Киево-Печерская лавра заявила в СБУ о разжигании вражды клириком ПЦУ Ивановым