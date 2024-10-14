https://ria.ru/20241014/tsakhal-1978035796.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС - РИА Новости, 14.10.2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки палестинского движения ХАМАС в сентябре. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:27

2024-10-14T21:27

2024-10-14T21:27

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки палестинского движения ХАМАС в сентябре. "ВВС Израиля в сентябре 2024 года провели удар и ликвидировали террориста Самера Абу Дакку, главу подразделения воздушной поддержки ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что его предшественник был ликвидирован в октябре 2023 года. По информации израильской армии, Самер Абу Дакка был причастен к воздушным атакам 7 октября 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241014/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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