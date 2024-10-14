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ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС - РИА Новости, 14.10.2024
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21:27 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/tsakhal-1978035796.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС - РИА Новости, 14.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки палестинского движения ХАМАС в сентябре. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:27
2024-10-14T21:27
израиль
в мире
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки палестинского движения ХАМАС в сентябре. "ВВС Израиля в сентябре 2024 года провели удар и ликвидировали террориста Самера Абу Дакку, главу подразделения воздушной поддержки ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что его предшественник был ликвидирован в октябре 2023 года. По информации израильской армии, Самер Абу Дакка был причастен к воздушным атакам 7 октября 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241014/konflikt-1915630213.html
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израиль, в мире, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС

ЦАХАЛ: глава подразделения воздушной поддержки движения ХАМАС ликвидирован

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки палестинского движения ХАМАС в сентябре.
"ВВС Израиля в сентябре 2024 года провели удар и ликвидировали террориста Самера Абу Дакку, главу подразделения воздушной поддержки ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что его предшественник был ликвидирован в октябре 2023 года.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Вчера, 19:55
По информации израильской армии, Самер Абу Дакка был причастен к воздушным атакам 7 октября 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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ИзраильВ миреРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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