ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС
ЦАХАЛ: глава подразделения воздушной поддержки движения ХАМАС ликвидирован
© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные
© Армия обороны Израиля
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки палестинского движения ХАМАС в сентябре.
"ВВС Израиля в сентябре 2024 года провели удар и ликвидировали террориста Самера Абу Дакку, главу подразделения воздушной поддержки ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что его предшественник был ликвидирован в октябре 2023 года.
По информации израильской армии, Самер Абу Дакка был причастен к воздушным атакам 7 октября 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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