https://ria.ru/20241014/tsakhal-1978005987.html

"Хезболла" выпустила по Израилю около 90 снарядов за сутки, заявила ЦАХАЛ

"Хезболла" выпустила по Израилю около 90 снарядов за сутки, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 14.10.2024

"Хезболла" выпустила по Израилю около 90 снарядов за сутки, заявила ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала за сутки около 90 снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" по территории Израиля, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:43

2024-10-14T17:43

2024-10-14T17:43

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала за сутки около 90 снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" по территории Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "На 17.00 (совпадает с мск) около 90 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" сегодня (понедельник, 14 октября) из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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хезболла, хамас, израиль, ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024