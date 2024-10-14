https://ria.ru/20241014/tsakhal-1977965917.html

"Врачи без границ" заявила о гибели сотрудника в результате удара ЦАХАЛ

"Врачи без границ" заявила о гибели сотрудника в результате удара ЦАХАЛ - РИА Новости, 14.10.2024

"Врачи без границ" заявила о гибели сотрудника в результате удара ЦАХАЛ

Организация "Врачи без границ" (MSF) заявила о гибели своего сотрудника в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Джебалия на севере сектора... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:24

2024-10-14T15:24

2024-10-14T15:24

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Организация "Врачи без границ" (MSF) заявила о гибели своего сотрудника в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Джебалия на севере сектора Газа 8 октября. "Мы потрясены потерей Насера ​​Хамди Абделатифа Аль Шалфуха 10 октября, нашего коллеги, который погиб из-за осколочных ранений ног и груди, полученными им 8 октября в Джебалии на севере сектора Газа. Джебалия подвергается нападениям израильских сил с 7 октября", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х. Как сообщают правозащитники, после ранения он не мог получить надлежащую помощь в больнице "Камаль Адван" на севере Газы. Организация осудила убийство своего коллеги и вновь призвала к уважению и защите гражданских лиц. Согласно MSF, Израиль разрушил систему здравоохранения в секторе Газа, что затруднило доступ людей к жизненно важной помощи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

https://ria.ru/20240722/izrail-1961217430.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, врачи без границ, хамас