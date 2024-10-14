https://ria.ru/20241014/trevoga--1978035022.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:17

2024-10-14T21:17

2024-10-14T21:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Николаевской области прозвучал в 20.30 мск, примерно в это же время тревога была объявлена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. В 20.58 тревога распространилась на Одесскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область

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дмитрий песков, украина, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире