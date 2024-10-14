https://ria.ru/20241014/toplivo-1977948486.html

На российской бирже подешевели все виды топлива

На российской бирже подешевели все виды топлива - РИА Новости, 14.10.2024

На российской бирже подешевели все виды топлива

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на первых торгах недели, остальные виды топлива также... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:16

2024-10-14T14:16

2024-10-14T14:16

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аи-92

аи-95

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на первых торгах недели, остальные виды топлива также подешевели, следует из данных торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник снизилась на 0,09%, до 59 621 рубля за тонну, Аи-95 - на 0,67%, до 64 492 рублей. А всего за прошлую неделю стоимость Аи-92 и Аи-95 снизилась на 2,12% и 0,62% соответственно. Также по итогам торгов понедельника снизилась цена на дизельное топливо. Летнее дизтопливо подешевело 0,36%, до 60 647 рублей за тонну, зимнее - на 0,47%, до 74 453 рублей. Цена на межсезонное снизилась на 0,22% - до 60 520 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 0,1%, до 31 094 рублей, мазута - на 1,78%, до 28 829 рублей. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,38% - до 79 757 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дал поручение проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, действия заградительной пошлины достаточно.

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евразийский экономический союз, аи-92, аи-95