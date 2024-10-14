https://ria.ru/20241014/tank-1978038992.html

Нидерланды заявили о планах закупить 46 танков Leopard 2

Нидерланды заявили о планах закупить 46 танков Leopard 2 - РИА Новости, 14.10.2024

Нидерланды заявили о планах закупить 46 танков Leopard 2

Нидерланды закупят 46 танков Leopard 2, первую партию страна получит в 2027 году, сообщили в минобороны королевства. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:08

2024-10-14T22:08

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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Нидерланды закупят 46 танков Leopard 2, первую партию страна получит в 2027 году, сообщили в минобороны королевства."Минобороны Нидерландов приобретет 46 боевых танков Leopard 2. Нидерланды присоединяются для этого к инициативе правительства Германии", - говорится в заявлении, распространенном ведомством в понедельник.Как ожидается, первые танки Leopard Нидерланды получат в 2027 году, остальные - в 2030 году.На закупку танков в бюджете Нидерландов выделено от 1 до 2,5 миллиардов евро.В министерстве отметили, что данное количество танков является минимальным для боеспособного танкового батальона с достаточной подготовкой и резервом. Власти Нидерландов рассчитывают, что к 2030 году у страны сформируется полноценный танковый батальон. Планируется, что в этом батальоне будут служить 500 военнослужащих.В сентябре министр обороны королевства Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды воссоздадут свой танковый батальон спустя 13 лет после его упразднения в рамках сокращения расходов.Последний танковый батальон в Нидерландах был расформирован в 2011 году, с 2015 года Нидерланды брали в аренду у Германии 18 танков Leopard.

https://ria.ru/20240920/leopard-1973744143.html

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нидерланды, в мире, германия