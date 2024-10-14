https://ria.ru/20241014/svo-1977953616.html

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в курском приграничье

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 14.10.2024

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ опубликовали видео с кадрами уничтожения пункта временной дислокации ВСУ российскими военнослужащими с применением ударного беспилотника... РИА Новости, 14.10.2024

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2024-10-14T14:37

2024-10-14T14:56

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовали видео с кадрами уничтожения пункта временной дислокации ВСУ российскими военнослужащими с применением ударного беспилотника "Иноходец" в приграничном районе Курской области.В описании к видео говорится, что военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, обустроенный в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат было принято решение о точечном огневом воздействии."В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен. Точное попадание ракеты по цели зафиксировано средствами объективного контроля", - говорится в описании.На кадрах видно, как беспилотник попадает в здание типа ангара, после чего происходит взрыв.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в курском приграничье области с применением беспилотного ударного комплекса "Иноходец", сообщили в Минобороны 2024-10-14T14:37 true PT0M14S

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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность