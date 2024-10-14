https://ria.ru/20241014/svo-1977953616.html
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в курском приграничье
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 14.10.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в курском приграничье
Минобороны РФ опубликовали видео с кадрами уничтожения пункта временной дислокации ВСУ российскими военнослужащими с применением ударного беспилотника... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:37
2024-10-14T14:37
2024-10-14T14:56
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовали видео с кадрами уничтожения пункта временной дислокации ВСУ российскими военнослужащими с применением ударного беспилотника "Иноходец" в приграничном районе Курской области.В описании к видео говорится, что военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, обустроенный в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат было принято решение о точечном огневом воздействии."В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен. Точное попадание ракеты по цели зафиксировано средствами объективного контроля", - говорится в описании.На кадрах видно, как беспилотник попадает в здание типа ангара, после чего происходит взрыв.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в курском приграничье
области с применением беспилотного ударного комплекса "Иноходец", сообщили в Минобороны
2024-10-14T14:37
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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в курском приграничье
МО: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовали видео с кадрами уничтожения пункта временной дислокации ВСУ российскими военнослужащими с применением ударного беспилотника "Иноходец" в приграничном районе Курской области.
В описании к видео говорится, что военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, обустроенный в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат было принято решение о точечном огневом воздействии.
"В результате нанесенного расчетом ударного БпЛА "Иноходец" ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен. Точное попадание ракеты по цели зафиксировано средствами объективного контроля", - говорится в описании.
На кадрах видно, как беспилотник попадает в здание типа ангара, после чего происходит взрыв.