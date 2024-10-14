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Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" за прошедшие сутки отразила пять контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, противник потерял до 40 человек, ещё... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:26
2024-10-14T13:26
2024-10-14T13:38
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Группировка "Север" за прошедшие сутки отразила пять контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, противник потерял до 40 человек, ещё один сдался в плен, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плёхово.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Минобороны: российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области