https://ria.ru/20241014/svo-1977938161.html

Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024

Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" за прошедшие сутки отразила пять контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, противник потерял до 40 человек, ещё... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:26

2024-10-14T13:26

2024-10-14T13:38

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Группировка "Север" за прошедшие сутки отразила пять контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, противник потерял до 40 человек, ещё один сдался в плен, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плёхово.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)