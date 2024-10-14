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В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 14.10.2024

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:53

2024-10-14T18:53

2024-10-14T18:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

нато

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик"", - написал мэр в своем Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" артиллерийских снарядах калибром 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 16.15 выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241011/istrebiteli-1977260931.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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