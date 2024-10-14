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В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:53 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/subboepripasy-1978019303.html
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 14.10.2024
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:53
2024-10-14T18:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
нато
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик"", - написал мэр в своем Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" артиллерийских снарядах калибром 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 16.15 выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241011/istrebiteli-1977260931.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, НАТО, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Приходько: в жилом массиве в Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик"", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" артиллерийских снарядах калибром 155 миллиметров и ракетах HIMARS.
Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 16.15 выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоНАТОСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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